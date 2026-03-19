Bộ Công an trao kinh phí xây 500 căn nhà cho gia đình chính sách tại Cà Mau

Chiều 19-3, tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng 500 căn nhà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Bộ Công Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ

Đây là hoạt động thiết thực thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai công tác xây dựng nhà tặng đồng bào và cải tạo Khu di tích Hòn Đá Bạc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026) và 42 năm Chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9-9-1984 – 9-9-2026).

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã chuyển kinh phí 46 tỷ đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm để xây dựng mới 500 ngôi nhà và thực hiện cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Bộ Công an khánh thành, trao tặng nhà mẫu cho hộ dân tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm 2026, Bộ đang triển khai xây mới và sửa chữa hơn 300 căn nhà, cùng nhiều công trình y tế, giáo dục, văn hóa tại các địa bàn khó khăn trên cả nước.

Đáp từ tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Bộ Công an. Hành động nghĩa tình này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

TẤN THÁI