Bộ Công thương họp tổ soạn thảo dự thảo về thị trường điện cạnh tranh

Quang cảnh cuộc họp của Tổ soạn thảo, ngày 27-11

Ngày 27-11, tại trụ sở Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp của Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện hình thành các cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các tổng công ty phát điện và điện lực…

Tại cuộc họp, Bộ Công thương đã báo cáo quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, cập nhật yêu cầu và điều kiện về cơ cấu ngành điện trong từng giai đoạn, làm rõ lộ trình tách bạch chức năng phân phối và bán lẻ điện nhằm tránh độc quyền và tạo nền tảng cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Các đại biểu thống nhất nhiều nội dung kỹ thuật quan trọng như giới hạn thị phần phát điện để phòng tránh chi phối thị trường, yêu cầu về cơ cấu ngành điện đối với các đơn vị truyền tải và phân phối, hoàn thiện cơ chế hợp đồng mua bán điện và thanh toán trên thị trường bán buôn, chuyển giao chức năng thanh toán trên thị trường điện giao ngay, xây dựng thiết kế thị trường điện cạnh tranh các cấp độ và tháo gỡ vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng điện kỳ hạn.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì và phát biểu

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị Cục Điện lực bám sát tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo kế hoạch.

Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị chuẩn bị triển khai khi quyết định được ban hành, bảo đảm tăng cường cạnh tranh, thu hút đầu tư xã hội hóa, minh bạch chi phí và giá điện, nâng cao hiệu quả ngành điện, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 20-8-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, chỉ ra những hạn chế của thị trường điện như phát triển chưa đồng bộ, còn thiếu liên thông giữa các phân ngành, chính sách giá chưa phù hợp cơ chế thị trường và vẫn tồn tại bù chéo giá. Nghị quyết yêu cầu phát triển thị trường điện theo hướng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả, áp dụng giá thị trường cho các loại hình năng lượng, hoàn thiện hệ thống giao dịch điện và cơ chế hợp đồng mua bán điện ổn định, dài hạn, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.

Tin liên quan Hướng tới xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh

PHÚC VĂN