Bộ GD-ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 19-3, Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 1-7, sớm hơn nửa tháng so với các năm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các năm trước

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17 giờ ngày 15-4.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17-4 đến hết ngày 21-4.

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5.

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15-5.

Công tác tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT, đối sánh kết quả thi phải hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28-6.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm 4 bài thi, trong đó bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Đề thi năm nay vẫn theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng.

Năm nay, Bộ GD-ĐT không công bố đề minh họa.

PHAN THẢO