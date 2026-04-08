Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm huy động đủ nhân sự phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 8-4, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có hơn 130.000 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập (ngày 1 và 2-6) và kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 11 và 12-6) diễn ra rất sát nhau. Với số lượng thí sinh dự thi đông, công tác tổ chức gặp nhiều áp lực trong chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tham gia coi thi, chấm thi.

"Việc điều động cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS hiện đang gặp khó khăn do các phường, xã chưa quản lý chặt chẽ đơn vị trực thuộc. Điều này dẫn đến áp lực công việc dồn lên vai cán bộ quản lý cấp THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nêu thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu tổ chức các kỳ thi, Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành văn bản yêu cầu nghiêm ngặt về nhân sự. Cụ thể, cán bộ, giáo viên trong diện điều động không được đi nước ngoài hoặc về quê trong suốt thời gian tổ chức coi thi và chấm thi.

Lãnh đạo các đơn vị trường học không phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép cá nhân vào thời điểm này để tránh làm đứt gãy dây chuyền tổ chức.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, TPHCM đặt mục tiêu cao nhất là tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Các trường học phải chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM trong tính toán, hỗ trợ điều động nhân sự và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) trong giờ học

Liên quan đến công tác đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, các trường phải quán triệt kỹ lưỡng đến từng giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh về quy trình, khung thời gian đăng ký dự thi, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đăng ký trễ hoặc tự ý điều chỉnh quy chế theo cách hiểu riêng.

Dự kiến giữa tháng 4-2026, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố danh sách chính thức các điểm thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với 4 bài thi, trong đó hai bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn hai trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

Liên quan kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, năm học 2025-2026, TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 43.000 em so với năm học trước. Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại 250 điểm thi trải đều cả 3 khu vực. Do quy mô điểm thi quá lớn, dự kiến ngành giáo dục sẽ thay đổi phương thức giao đề thi lớp 10. Cụ thể, đề thi có thể được giao trước một ngày để tránh sự cố tắc nghẽn hoặc rủi ro vận chuyển vào buổi sáng của ngày diễn ra kỳ thi. Đối với công tác chấm thi, TPHCM sẽ tổ chức tại 3 điểm tập trung, mỗi điểm phụ trách một môn để đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch.

THU TÂM