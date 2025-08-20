Bộ GD-ĐT tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho người nước ngoài

Ngày 20-8, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) đã có buổi gặp mặt và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn về việc tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho ông Kil Ho Jin, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM.

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế cùng ông Kil Ho Jin (giữa) - Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM

Trong thời gian công tác tại Việt Nam từ tháng 9-2022 đến nay, ông Kil Ho Jin đã có nhiều đóng góp cho việc đẩy mạnh giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM, ông Kil Ho Jin là Thư ký của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc và luôn quan tâm mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm vào ngày 1-9-2022.

Trong quá trình công tác, ông Kil Ho Jin góp phần mở rộng số lượng các trường giảng dạy tiếng Hàn và số lượng học sinh. Từ 16 trường với 4.410 học sinh tại TPHCM trong năm 2022 tăng lên 52 trường với 12.173 học sinh tại TPHCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Cần Thơ trong năm 2024…

Ở lĩnh vực chất bán dẫn, ông Kil Ho Jin đã kết nối ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Kwangwoon (Hàn Quốc). Trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, ông kết nối ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Đại học Chungnam (Hàn Quốc)…

LÂM NGUYÊN