Bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao các quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Trần Thế Thông, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tiếp tục giữ chức Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của hai đồng chí được bổ nhiệm. Trong đó, đồng chí Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TPHCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác với bề dày thành tích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với đồng chí Đinh Xuân Hải, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhận xét, sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại nước Anh, đồng chí Đinh Xuân Hải đã tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên nhiều cương vị. Từ tháng 9-2021 đến nay, đồng chí là Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thư ký đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến đồng chí Trần Thế Thông và đồng chí Đinh Xuân Hải. Đồng thời mong muốn hai đồng chí tiếp cận ngay công việc, trọng trách mới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, mỗi trọng trách dù cương vị nào, nhiệm vụ nào đều có sứ mệnh riêng. Và trên hết là luôn thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với phương châm 5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm và 5 rõ.

Cụ thể đó là: 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để áp dụng vào thực tiễn công tác tham mưu và giúp việc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi gắm, hai đồng chí tiếp tục giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất, phong cách, thường xuyên học tập rèn luyện tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, luôn vững vàng ở cương vị mới và thực hiện đúng tinh thần gương mẫu của người đảng viên.

Đồng thời, cùng với tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM đoàn kết, phát huy truyền thống, thành tích, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng. Cùng với đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Đinh Xuân Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực của hai đồng chí sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TPHCM. Đặc biệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của TPHCM và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê quán tỉnh Long An ( nay là tỉnh Tây Ninh). Đồng chí có trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực; Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí Đinh Xuân Hải sinh năm 1986, quê quán tỉnh Nghệ An. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

