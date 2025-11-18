Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế

Chính trị

Chiều 18-11, HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 để thực hiện công tác nhân sự quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế đối với đồng chí Phan Thiên Định sau khi đồng chí được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vào sáng cùng ngày.

2.jpg
Tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế

Ngay sau đó, HĐND TP Huế tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Với 100% phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021–2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Huế tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế đối với đồng chí Nguyễn Chí Tài do chuyển công tác. Đồng thời, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021–2026.

1.jpg
Tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Hữu Thùy Giang sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Huế

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cam kết sẽ cùng tập thể UBND thành phố xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa Huế phát triển văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân.

VĂN THẮNG

