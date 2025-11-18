Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

SGGPO

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức Kỳ họp (chuyên đề) bầu đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Đồng Nai có Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Tấn Đức.

1000030474.jpg
100% đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu đồng chí Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh đã giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

1000030472.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Út phát biểu nhận nhiệm vụ

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út Võ Tấn Đức UBND tỉnh Đồng Nai Tỉnh ủy Đồng Nai Miễn nhiệm Tờ trình Chức danh Giữ chức vụ Theo quyết định

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn