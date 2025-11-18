Đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai có Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Võ Tấn Đức.

100% đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu đồng chí Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh đã giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Út phát biểu nhận nhiệm vụ

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

XUÂN TRUNG