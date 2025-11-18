Chính trị

Phân công đồng chí Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo công việc hằng ngày của UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản phân công đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà được phân công chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của UBND TPHCM
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà được phân công chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của UBND TPHCM

Việc phân công nhằm bảo đảm sự liên tục trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND TPHCM sau khi đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

PCT Bui Xuan Cuong.jpg
Đồng chí Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng điều chỉnh phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Theo đó, đồng chí Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Đồng chí Bùi Xuân Cường cũng trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực đường sắt, bảo đảm đúng quy định pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND TPHCM.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công tác điều hành thông suốt, đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố.

NGÔ BÌNH

