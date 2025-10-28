Chính trị

Nhân sự

Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

SGGPO

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2389/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Hoàng Đạo Cương
Ông Hoàng Đạo Cương

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL từ năm 2020.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: thể dục thể thao, di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp các đơn vị: Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích...

Tin liên quan
PHAN THẢO

Từ khóa

Hoàng Đạo Cương Bộ VH-TT-DL Viện Bảo tồn di tích Cục Di sản văn hóa Bảo tàng Lịch sử Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn