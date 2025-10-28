Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2389/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Hoàng Đạo Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Hoàng Đạo Cương

Ông Hoàng Đạo Cương sinh năm 1970, quê quán thành phố Hà Nội. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL từ năm 2020.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: thể dục thể thao, di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chịu trách nhiệm phụ trách trực tiếp các đơn vị: Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích...

Tin liên quan Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Huy Hoàng và 130 tuyển thủ được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL

PHAN THẢO