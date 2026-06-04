Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Thành ủy TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 4-6, đoàn đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM).

Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo.

Đoàn đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng ﻿dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển.

Người lãnh tụ thiên tài, người thầy của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng và Thành ủy TPHCM đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, diễn ra vào ngày 5-6, tại TPHCM.

Hội thảo tập trung khẳng định và làm sâu sắc giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17-7-1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những văn kiện có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó phân tích, luận giải sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, về tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng; vận dụng những giá trị của hai Lời kêu gọi kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu tham dự hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VĂN MINH

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo diễn đàn khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học... trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy tinh thần độc lập, tự chủ trong hoạch định chiến lược phát triển đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

VĂN MINH