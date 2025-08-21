Bộ sách đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh dành cho thiếu nhi

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ ấn phẩm đặc biệt dành cho thiếu nhi, mang đến những trang sách giàu giá trị lịch sử, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.

Nổi bật trong bộ sách là cuốn Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập của tác giả Kiều Mai Sơn với nhiều tư liệu quý về thời khắc lịch sử trọng đại. Lần đầu tiên, NXB Kim Đồng phát hành ấn bản minh họa màu Lịch sử nước ta – tập thơ lục bát do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác, tái hiện tiến trình lịch sử từ thời Hùng Vương đến năm 1941.

Bộ sách còn giới thiệu chân dung các lãnh đạo cách mạng qua nhiều tác phẩm: Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người thợ máy Tôn Đức Thắng; Nguyễn Thị Minh Khai – Khúc hát vườn trầu; Nguyễn Hữu Tiến – người vẽ cờ Tổ quốc… Cùng với đó, những tác phẩm quen thuộc như Mãi mãi tuổi hai mươi, Sống trong lòng kháng chiến cũng được tái bản, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu thêm về hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Đặc biệt, ấn phẩm Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết, nhấn mạnh bản sắc dân tộc là điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua bộ ấn phẩm này, thế hệ trẻ sẽ thêm yêu lịch sử, trân trọng công lao của Bác Hồ và các bậc tiền bối, từ đó vững bước trong hành trình dựng xây đất nước”.

Song song với việc phát hành sách, NXB Kim Đồng tổ chức tọa đàm “Bác Hồ – Tấm gương học tập suốt đời” ngày 28-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Bộ ấn phẩm kỷ niệm không chỉ là lời tri ân lịch sử, mà còn là cầu nối đưa giá trị văn hóa – tinh thần dân tộc đến gần hơn với độc giả hôm nay.

MAI AN