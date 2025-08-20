Ngành văn hóa với 80 năm vinh quang, tự hào và đồng hành cùng dân tộc

Bộ VH-TT-DL cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra ngày 23-8 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Văn hóa sẽ diễn ra ngày 23-8 tại Hà Nội

Dự kiến, lễ kỷ niệm có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu. Sự kiện được tổ chức trang trọng, lan tỏa tinh thần tự hào, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ VH-TT-DL cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, làm rõ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng, từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 đến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thời kỳ đổi mới. Tuyên truyền sẽ được thực hiện trên báo chí, nền tảng số, mạng xã hội, qua ấn phẩm, tác phẩm văn học – nghệ thuật, sự kiện truyền thông và cuộc thi trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Dịp này, nhiều hoạt động lan tỏa những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được triển khai rộng khắp. Hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng, toàn ngành trong thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt thi đua, hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo gặp mặt thế hệ cán bộ.

Đặc biệt, tối 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, với chủ đề “80 năm vinh quang, tự hào - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Chương trình gồm 2 phần: Văn hóa đồng hành cùng dân tộc và 80 năm - Dấu ấn văn hóa Việt. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc như “Ngọn đuốc soi đường”, “Chiến thắng Điện Biên”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Đại đoàn kết - Sức mạnh Việt Nam”…

MAI AN