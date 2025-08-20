Văn hóa - Giải trí

Ngành văn hóa với 80 năm vinh quang, tự hào và đồng hành cùng dân tộc

SGGPO

Bộ VH-TT-DL cho biết, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra ngày 23-8 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

6666666666666-1704248455925689207047-13-0-418-648-crop-1704248462071205357753-1968-3694.jpg
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Văn hóa sẽ diễn ra ngày 23-8 tại Hà Nội

Dự kiến, lễ kỷ niệm có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu. Sự kiện được tổ chức trang trọng, lan tỏa tinh thần tự hào, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ VH-TT-DL cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, làm rõ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng, từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 đến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thời kỳ đổi mới. Tuyên truyền sẽ được thực hiện trên báo chí, nền tảng số, mạng xã hội, qua ấn phẩm, tác phẩm văn học – nghệ thuật, sự kiện truyền thông và cuộc thi trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Dịp này, nhiều hoạt động lan tỏa những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được triển khai rộng khắp. Hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng, toàn ngành trong thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt thi đua, hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo gặp mặt thế hệ cán bộ.

Đặc biệt, tối 23-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, với chủ đề “80 năm vinh quang, tự hào - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Chương trình gồm 2 phần: Văn hóa đồng hành cùng dân tộc và 80 năm - Dấu ấn văn hóa Việt. Chương trình quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc như “Ngọn đuốc soi đường”, “Chiến thắng Điện Biên”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Đại đoàn kết - Sức mạnh Việt Nam”…

Tin liên quan
MAI AN

Từ khóa

ngành văn hóa Bộ VH-TT-DL Ngày truyền thống Ngành Văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn