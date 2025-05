Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh có thêm nhiều ấn phẩm mới

Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sát với lực lượng Công an. Người yêu cầu: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Theo Người, “Tư cách người Công an cách mệnh là: Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Ðối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Ðối với công việc, phải tận tụy. Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Ấn phẩm "Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam" do PGS-TS Hà Minh Hồng (Chủ biên), cùng các cộng sự Nguyễn Thanh Tuyền, Ngô Thị Thu Hoài thực hiện

Sáu điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam; là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm

Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lễ giáo và luôn coi trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước đã tạo dựng. Các giá trị ấy được bảo tồn và phát huy thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa vào những ngày lễ trong năm. Ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực khác nhau lại có những sự kiện khác nhau.

Ấn phẩm giới thiệu 50 sự kiện theo thứ tự thời gian trong năm

Trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của nước ta có rất nhiều sự kiện liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các đơn vị trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thường xuyên tổ chức ôn lại truyền thống, hướng đến tương lai. Ấn phẩm Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm do tác giả Trần Văn Phương biên soạn với 50 sự kiện của nước ta theo thứ tự thời gian ngày tháng trong năm. Trong mỗi bài giới thiệu về các ngày lễ, kỷ niệm đó, tác giả trình bày quá trình hình thành, khái quát diễn tiến, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện gắn với các lời dạy của Bác Hồ kính yêu để bạn đọc vận dụng vào thực tiễn.

Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội

Ấn phẩm Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội giúp bạn đọc trong cả nước hiểu rõ những tư tưởng lớn, những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng mà Người đã vạch ra cho nhân dân ta. Đây là cuốn sách có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, gồm một số bài nói và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920 đến 1969. Cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ Bác là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin và truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam, là chiến sĩ cộng sản đầu tiên đã tìm ra con đường đúng đắn nhất cứu nước ta khỏi xiềng xích của chế độ thực dân và phong kiến.

"Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội" là cuốn sách có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn

Đọc Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta càng tăng thêm lòng tự hào và tin tưởng vào Đảng ta, ở Bác Hồ; càng nâng cao thêm nhận thức về đường lối, chính sách, về phẩm chất đạo đức cách mạng. Do đó, mỗi người chúng ta càng nâng cao ý chí cách mạng và tinh thần hăng hái, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hơn 25 năm, nhiều ấn phẩm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh đã được NXB Trẻ giới thiệu đến bạn đọc trên khắp cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau

Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được NXB Trẻ bắt đầu thực hiện từ năm 1999, tới nay đã hơn 25 năm, với tổng số hơn 70 đầu sách giấy, ngoài ra có bộ sách điện tử, sách nói (audio book) bản đồ. Đây là công trình nghiên cứu công phu, tập hợp nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh quý giá, phần nào khái quát được cuộc đời, hoạt động và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp cho đất nước, cho dân tộc. Bộ sách đa dạng về thể loại (có sách chính luận, sách nghiên cứu, nhưng cũng có những câu chuyện đời thường rất sinh động); về đề tài (những câu chuyện, đúc kết về Bác ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Đảng, cán bộ, quân đội, ngoại giao, thanh thiếu niên, mặt trận, quốc hội…); về tác giả (sách do chính Bác viết và rất nhiều tác giả khác nhau viết về Bác).

QUỲNH YÊN