FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp

Rạng sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 7-10, FTSE Russell đã công bố Báo cáo phân loại quốc gia cổ phiếu tháng 9-2025. Theo đó, Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Báo cáo về nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Ảnh: FTSE

Thời điểm có hiệu lực được FTSE Russell dự kiến là ngày 21-9-2026, sau kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3-2026.

"Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp", báo cáo viết.

FTSE Russell ghi nhận những nỗ lực của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc nâng cấp hạ tầng giao dịch, cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó giảm rủi ro đối tác và tăng độ tin cậy của thị trường.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý rằng khả năng tiếp cận các nhà môi giới quốc tế tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Dù không phải điều kiện bắt buộc để nâng hạng, FTSE cho rằng đây là yếu tố quan trọng để quá trình hội nhập diễn ra trọn vẹn, giúp thị trường Việt Nam tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế về độ mở và thanh khoản.

Theo kế hoạch, việc nâng hạng sẽ được FTSE Russell thực hiện theo nhiều giai đoạn, gắn với tiến độ cải thiện của Việt Nam. Trong thời gian tới, FTSE sẽ tiếp tục tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế và theo dõi việc vận hành cơ chế mới trước kỳ rà soát tháng 3-2026, đảm bảo nâng hạng chính thức vào tháng 9-2026.

Việc được nâng hạng mang lại nhiều lợi ích cho thị trường, nhiều quỹ đầu tư toàn cầu, đặc biệt quỹ thụ động (ETF), chỉ được phép đầu tư vào các thị trường “mới nổi” hoặc “phát triển”. Khi Việt Nam trở thành “mới nổi”, dòng vốn từ các quỹ này sẽ được giải ngân vào thị trường địa phương. Các ước tính cho rằng có thể có 3 – 10 tỷ USD vốn ngoại chảy vào thị trường Việt Nam.

Một báo cáo của HSBC cũng cho rằng con số tối đa lên tới khoảng 10,4 tỷ USD nếu dòng vốn được huy động mạnh. Dòng vốn mới sẽ giúp gia tăng khối lượng giao dịch, khả năng hấp thụ cổ phiếu lớn hơn, đồng thời giúp các doanh nghiệp lớn dễ huy động vốn hơn qua cổ phiếu.

Đây được coi là kết quả của hơn một thập kỷ cải cách, đặt nền móng để thị trường Việt Nam vươn lên tầm khu vực và tăng cường sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Tuy có nhiều lợi ích, việc nâng hạng cũng đặt ra nhiều thách thức: Việc chuyển đổi về hệ thống, cơ chế và quy định phải thực thi một cách thực tế, không chỉ trên giấy tờ. FTSE Russell sẽ kiểm tra hoạt động thực tế của thị trường trong khi áp dụng các quy định mới. Dòng vốn ngoại thường có tính “cơ học”, tức nếu thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư có thể rút vốn nhanh.

Do đó, quản lý rủi ro dòng vốn là rất quan trọng. Ảnh hưởng từ biến động tỷ giá, lãi suất trong nước và quốc tế, rủi ro thanh khoản và các cú sốc kinh tế bên ngoài có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam so với các thị trường mới nổi khác. Cạnh tranh từ các thị trường mới nổi khác trong khu vực cũng cao, nên Việt Nam cần giữ nhịp độ cải cách và phát triển bền vững để duy trì sức hút.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng và quản lý chỉ số chứng khoán, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các bộ chỉ số do FTSE Russell phát triển được sử dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, phục vụ nhu cầu của các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng và nhà quản lý tài sản lớn. FTSE Russell chia thị trường chứng khoán toàn cầu thành 4 cấp độ: thị trường phát triển (Developed), mới nổi tiên tiến (Advanced Emerging), mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) và cận biên (Frontier). Tổ chức này đang xếp 13 quốc gia vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, trong đó có nhiều nền kinh tế châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Qatar.

VIỆT LÊ