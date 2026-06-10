Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh trước kỳ thi. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Tại điểm thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra phòng hội đồng, phòng y tế, khu vực bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời làm việc với lãnh đạo điểm thi, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi để nắm bắt công tác chuẩn bị, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện phục vụ thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội, chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng cũng trực tiếp đến các phòng thi gặp gỡ giám thị, thí sinh, thăm hỏi và động viên các em trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhắn nhủ tới các thí sinh, Bộ trưởng lưu ý các em cần tìm hiểu kỹ quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi; đồng thời giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, đến điểm thi đúng giờ để hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gặp gỡ giám thị, thí sinh. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hà Nội và điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

“Dù chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng gọn nhẹ hơn, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh và xã hội, nhưng tuyệt đối không được chủ quan”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT động viên các lực lượng tham gia kỳ thi. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ làm công tác thi phải nắm vững quy chế, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cùng với việc bảo đảm kỷ cương, quy chế, nếu phát sinh những tình huống chưa có kinh nghiệm xử lý, cán bộ coi thi cần bình tĩnh, khách quan, công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu.

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội, chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng lưu ý, trong mọi tình huống cần hết sức bình tĩnh, xử lý đúng quy định, khách quan, công tâm, không để xảy ra sai sót, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh...

Tin liên quan 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

PHAN THẢO