1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

14 giờ chiều 10-6, thí sinh cả nước đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

14 giờ chiều 10-6, thí sinh cả nước đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi năm nay có 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Các thí sinh dự thi tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trong buổi làm thủ tục, thí sinh được phổ biến quy chế thi, đặc biệt lưu ý các vật dụng cấm mang vào phòng thi và những hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật. Các giám thị cũng yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai sót để hội đồng thi xem xét, điều chỉnh trước khi kỳ thi chính thức diễn ra...

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Trường THCS Văn Yên, Hà Nội. Ảnh: PHAN THẢO

Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, năm 2026, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Trong đó có gần 7.900 thí sinh tự do, gồm thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Số thí sinh của Hà Nội chiếm khoảng 1/10 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước. Thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 6 tổ kiểm tra, trực tiếp đi kiểm tra 57 điểm thi mới trong tổng số 222 điểm thi (165 điểm thi còn lại trùng với các điểm thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và đã được kiểm tra trước đó)...

Tại điểm thi Trường THCS Văn Yên, Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, đúng 14 giờ, khi có tiếng trống, cổng trường mới mở để tất cả các thí sinh vào làm thủ tục dự thi. Trước đó, thí sinh đến phải đứng chờ ngoài cổng trường. Đây là điểm khá khác so với các điểm thi khác, thí sinh đến sớm và được vào bên trong khu vực trường.

Thời tiết Hà Nội chiều 10-6 khá mát mẻ. Các điểm thi đều có lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh, phát nước miễn phí cho phụ huynh và thí sinh.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội vừa diễn ra cuối tuần qua, Hà Nội ghi nhận 4 thí sinh vi phạm quy chế. Cả 4 trường hợp đều do mang điện thoại vào phòng thi. Dù chưa sử dụng điện thoại để gian lận, các em vẫn bị xử lý theo đúng quy định. Do đó, tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 10-6, các cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý thí sinh vấn đề này.

Cán bộ coi thi cũng đặc biệt lưu ý thí sinh về thời gian có mặt tại điểm thi. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh không được dự thi buổi thi đó. Vì vậy, cán bộ ở các điểm thi đều khuyến nghị học sinh khảo sát trước đường đi, tính toán thời gian di chuyển và đến điểm thi sớm hơn dự kiến để tránh những rủi ro do ùn tắc giao thông, thời tiết xấu hoặc sự cố bất ngờ...

* Chiều 10-6, hơn 142.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn TPHCM đã đến 246 điểm thi làm thủ tục dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây), từ 13 giờ chiều đã có rất đông thí sinh có mặt tại điểm thi. Khoảng 13 giờ 15 phút, một cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khiến lực lượng tình nguyện viên phải thay phiên nhau che dù hỗ trợ thí sinh di chuyển vào điểm thi.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh di chuyển vào điểm thi THPT Gia Định. Ảnh: THU TÂM

Nguyễn Thanh Tân, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Thanh Đa (phường Thanh Đa), cho biết, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, em chọn hai môn tự chọn là Tiếng Anh, Lịch Sử.

"Ở môn Ngữ văn, em mong chủ đề nghị luận xã hội là tuổi trẻ vì gần gũi với lứa tuổi của em. Chiến thuật làm bài môn Ngữ văn của em là cố gắng lấy tối đa điểm ở phần đọc hiểu, riêng phần viết đoạn văn nghị luận và bài văn nghị luận xác định luận điểm rõ ràng để không viết lan man", Thanh Tân chia sẻ.

Nhóm học sinh Trường THPT Gia Định tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: THU TÂM

Với Ngô Nguyễn Nam Trung, học sinh lớp 12 TN3, Trường THPT Gia Định, em đăng ký hai môn tự chọn là Địa lý và Tiếng Anh. Trong hai môn thi bắt buộc, em lo lắng nhiều ở môn Ngữ văn vì không có thế mạnh ở môn này. Thí sinh này mong chủ đề nghị luận xã hội là vấn đề môi trường vì em đã chuẩn bị sẵn nhiều dẫn chứng thực tế.

Cán bộ coi thi đọc tên thí sinh vào phòng thi. Ảnh: THU TÂM

Riêng Hoàng Linh, học sinh lớp 12XH2, Trường THPT Gia Định, em mong chủ đề nghị luận xã hội là về văn hoá truyền thống hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bởi đây là những vấn đề học sinh đang rất quan tâm, dễ dàng thể hiện quan điểm cá nhân và tìm dẫn chứng trong thực tế. Hoàng Linh chọn Địa lý và Tiếng Anh là hai môn tự chọn để xét tuyển đại học tổ hợp D01.

Cô Bùi Mỵ Thuý, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Gia Định, thông tin, điểm thi có 20 phòng thi chính thức, 3 phòng dự phòng, 3 phòng chờ ra và 1 phòng chờ vào. Tổng số thí sinh dự thi tại điểm thi là 480 em. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ tại điểm thi là 80 người.

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân tại buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: THU TÂM

Tại buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh; rà soát và đối chiếu thông tin của thí sinh trên danh sách đăng ký dự thi, cho thí sinh đính chính sai sót thông tin (nếu có); sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh.

Theo hướng dẫn chung của Sở GD-ĐT TPHCM, cán bộ coi thi khuyến khích thí sinh mang bìa nút nhựa trong suốt, không in chữ và hình mặt ngoài để đựng thẻ căn cước công dân, giấy báo dự thi và các dụng cụ cần thiết.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi. Ảnh: THU TÂM

Đặc biệt, cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi và những vật dụng không được phép mang vào phòng thi; yêu cầu thí sinh tuyệt đối không mang tài liệu, điện thoại di động trong người, không dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh phát hiện sai sót về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Phụ huynh chờ đón con dưới cơn mưa nặng hạt tại điểm thi THPT Gia Định. Ảnh: THU TÂM

Năm 2026, toàn thành phố có hơn 142.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, gần 135.000 thí sinh đang học lớp 12 và hơn 8.000 thí sinh tự do. Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM là 248 điểm thi với tổng cộng 5.955 phòng thi.

Ngày mai, thí sinh tham dự hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Thí sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 15 phút (buổi sáng) và 13 giờ 15 phút (buổi chiều). Giờ gọi thí sinh vào phòng thi (có hiệu lệnh trống hoặc chuông) là 6 giờ 30 phút (buổi sáng) và 13 giờ 30 phút (buổi chiều). Thí sinh đến cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Những vật dụng tuyệt đối không được mang vào phòng thi, kể cả phòng chờ gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi

Một số hình ảnh thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 10-6 tại Hà Nội và TPHCM:

Thí sinh dò tìm tên và số báo danh trên danh sách niêm yết tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM chiều 10-06. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thí sinh xếp hàng vào phòng thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM chiều 10-06. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, lịch thi và hướng dẫn thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

PHAN THẢO - THU TÂM - ĐỖ TRUNG - HOÀNG HÙNG - THANH CHIÊU

THU TÂM