Bộ tứ nhà Vingroup quay đầu giảm, VN-Index giảm phiên thứ 2

VN-Index điều chỉnh giảm phiên thứ 2 liên tục sau 3 phiên tăng “nóng” trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 15-10 rung lắc mạnh. VN-Index trong phiên sáng có thời điểm tăng gần 13 điểm, sau đó quay đầu giảm mạnh gần 14 điểm và chốt phiên thu hẹp đà giảm còn hơn 3 điểm.

Cổ phiếu nhà Vingroup giảm điểm mạnh (VHM giảm 2,4%, VIC giảm 1,1%, VPL giảm 3,2% và VRE giảm 2%) đã lấy của VN-Index 7 điểm.

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lấy lại sắc xanh tích cực: VPB tăng 3,69%, SHB tăng 1,11%, HDB tăng 1,38%, TPB tăng 2,6%, VIB tăng 1,25%; CTG, EIB, MBB, LPB, OCB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa: ORS tăng trần, VIX tăng 1,28%, SSI tăng 1,1%; VND, SHS, CTS tăng gần 1%. Ngược lại, MSB giảm 1,45%, FTS giảm 1,56%, BSI giảm 2,56%, VDS giảm 2,3%; VCI, HCM giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng phân hóa mạnh: VHM giảm 2,4%, VIC giảm 1,1%, VRE giảm 2%, KBC giảm 1,55%, IDC giảm 2,11%; TCH, NLG, NLG, KHG giảm gần 1%. Ngược lại, CEO tăng 4,28%, DXG tăng 2,44%, PDR tăng 2,41%, HDC tăng 2,49%, DIG tăng 1,77%, IJC tăng 1,25%...

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu công nghiệp tăng mạnh: GEX, VJC, GEE tăng trần.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,11 điểm (0,18%) còn 1.757,95 điểm với 200 mã tăng, 120 mã giảm và 54 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,29%) lên 276,12 điểm với 58 mã tăng, 89 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 38.000 tỷ đồng, giảm 14.800 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 40.500 tỷ đồng, giảm 19.500 đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 830 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 421 tỷ đồng, KDH gần 267 tỷ đồng và HDB hơn 170 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN