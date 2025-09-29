Bộ Xây dựng đề nghị Vĩnh Long hỗ trợ cát thi công đường Hồ Chí Minh

Xã hội

Do tình hình khan hiếm nguồn vật liệu cát phục vụ thi công, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị hỗ trợ, bổ sung nguồn vật liệu cho Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Dự án xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất đang thiếu nguồn cát đắp nền

Dự án có tổng chiều dài gần 52km, đi qua địa bàn 2 tỉnh An Giang và Cà Mau. Công trình được áp dụng cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ. Thực tế dự án cần khoảng 2,3 triệu m3 cát để đắp nền, nhưng các nhà thầu mới chỉ huy động được khoảng 1,19 triệu m3. Trong khi đó, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, các nguồn cát ngoài khu vực có giá cao, phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ thi công.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành thực hiện thủ tục theo cơ chế đặc thù; xem xét điều chuyển linh hoạt khối lượng cát từ mỏ sông Tiền (xã Tân Phú) và mỏ ST.136 để cung ứng cho dự án. Đây là 2 mỏ mà UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp cho nhà thầu thi công tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, hiện còn dư trữ lượng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Xây dựng và sẽ chuyển cho ngành chuyên môn xem xét để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 11-10.

