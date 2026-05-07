Đồng Nai khắc phục tình trạng ùn ứ xe chở sầu riêng chờ kiểm định

Sáng 7-5, UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây; đồng thời có phương án xử lý kịp thời.

Xe container ùn ứ trên địa bàn phường Dầu Giây

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, gồm hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường; đồng thời khảo sát, đánh giá, xử lý các nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng và khu vực tập kết lấy mẫu.

Công an thành phố được yêu cầu kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương điều tiết, phân luồng giao thông tại điểm ùn tắc; phối hợp xử lý các tình huống gây mất an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực bến xe Dầu Giây.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật khác, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo quy định.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Công an thành phố báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND thành phố trong ngày 7-5-2026.

Lực lượng chức năng dựng các rào chắn tại các nút giao đi vào đường song hành quốc lộ 1, không để các phương tiện đi vào dừng, đỗ sai quy định

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-5, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại khu vực bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây, TP Đồng Nai, chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu. Tình trạng này gây ùn ứ, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Ngay sau đó, UBND phường Dầu Giây đã có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc giải tỏa tình trạng ùn ứ, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

XUÂN TRUNG