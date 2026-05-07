Đồng Nai: Không còn tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng

Chiều 7-5, khu vực bến xe Dầu Giây (TP Đồng Nai) không còn cảnh xe container chở sầu riêng ùn ứ chờ làm kiểm định như những ngày trước đó.

Theo ghi nhận, trong khu vực nêu trên chỉ còn vài xe container đang đậu chờ lấy kết quả kiểm định trong bến.

Cùng với việc yêu cầu dừng lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng TP Đồng Nai cũng tiếp tục hướng dẫn, lên phương án xử lý đối với hoạt động lấy mẫu nông sản tại bến xe Dầu Giây, nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn giao thông và trật tự tại địa phương.

Bên trong bến xe Dầu Giây hiện chỉ còn vài xe container

Theo Sở NN-MT TP Đồng Nai, Sở đang phối hợp cùng đơn vị chức năng phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan làm rõ những vấn đề về kiểm định sầu riêng tại bến xe Dầu Giây.

Tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng ở khu vực bến xe Dầu Giây đã được khắc phục

Bước đầu, Sở NN-MT TP Đồng Nai xác định, có một đơn vị thuê vị trí tại bến xe Dầu Giây để thực hiện lấy mẫu sầu riêng. Sầu riêng sau khi lấy mẫu sẽ được đưa đi nơi khác kiểm định. Sở NN-MT TP Đồng Nai cũng khẳng định, đến thời điểm này, chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện kiểm định sầu riêng.

Khu vực bến xe Dầu Giây đã được giải tỏa tình trạng ùn ứ phương tiện

Các phương tiện dừng, đậu không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số khu vực dân sinh và khu Trung tâm Hành chính phường, đã được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo các tuyến đường mới.

Lực lượng chức năng rào chắn, phân luồng phương tiện để giải tỏa ùn tắc

Trước đó, UBND TP Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Dầu Giây và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Dầu Giây; đồng thời có phương án xử lý kịp thời.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, gồm hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường…

XUÂN TRUNG