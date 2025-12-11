Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn an toàn cho chung cư có trạm sạc xe điện

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy nhanh việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh lượng xe điện tăng nhanh.

Ngày 11-12, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn này. Động thái được đưa ra trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 490/TB-VPCP, cùng các văn bản liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng xe điện xuất hiện ngày càng nhiều tại các chung cư hiện hữu và các dự án sắp triển khai. Tuy nhiên, hiện chưa có quy chuẩn thống nhất cho việc bố trí, vận hành trạm sạc, đặc biệt tại khu vực tầng hầm – nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và sự cố kỹ thuật.

Việc sớm ban hành quy chuẩn sẽ giúp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phù hợp định hướng bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả trong giai đoạn 2021-2026.

Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan chủ động truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các quy định an toàn khi lắp đặt và vận hành trạm sạc xe điện trong chung cư.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ theo dõi, đôn đốc để quy chuẩn sớm được ban hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn từ sự phát triển nhanh của phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.

BÍCH QUYÊN