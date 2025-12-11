Phú Quốc xem xét xử lý hình sự hành vi chiếm đoạt đất đai

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc cố ý kê khai đăng ký đất đai không trung thực, chiếm đoạt đất đai, sử dụng các giấy tờ giả mạo không hợp pháp có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Tình trạng lấn, chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Phú Quốc

Ngày 11-12, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), cho biết địa phương vừa ban hành thông báo về việc kê khai đăng ký đất; lấn, chiếm đất do cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý và sử dụng đất không đúng mục đích.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, trong thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm đất do cơ quan tổ chức của Nhà nước quản lý (đất rừng, đất hành lang biển, sông, suối ...) diễn biến phức tạp trên địa bàn Phú Quốc. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý về đất đai phát hiện có nhiều trường hợp kê khai nguồn gốc sử dụng đất không trung thực, sử dụng giấy tờ có dấu hiệu gian dối trong hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Cụ thể, cung cấp thông tin không trung thực về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; nộp hồ sơ kèm theo giấy tờ không hợp pháp, giấy tờ không đủ căn cứ pháp lý, giấy tờ giả mạo hoặc giấy tờ chuyển nhượng không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; tự ý lập giấy tờ viết tay, thỏa thuận mua bán trái quy định về pháp luật đất đai.

Ngoài ra, còn có tình trạng nhiều hộ dân tự ý sử dụng đất không đúng mục đích được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận).

UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu người dân tuyệt đối không được lấn, chiếm đất do cơ quan tổ chức của Nhà nước quản lý. Ảnh minh họa

Trước tình trạng đó, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu người dân sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích ghi trên giấy chứng nhận, tuyệt đối không được lấn, chiếm đất do cơ quan tổ chức của Nhà nước quản lý; thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở hoặc đất phi nông nghiệp được phép xây dựng khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, kê khai trung thực, chính xác, phù hợp với thực tế sử dụng đất và hồ sơ, tài liệu liên quan khi thực hiện hồ sơ kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không nghe theo, không thực hiện giao dịch, mua bán, sang nhượng đối với đất không rõ nguồn gốc hoặc đất không có giấy chứng nhận; đất có dấu hiệu lấn, chiếm, tránh gây thiệt hại về tài sản và quyền lợi của chính mình.

Các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, ranh giới, lấn, chiếm đất do cơ quan tổ chức của Nhà nước đã quản lý; kê khai không trung thực, sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc cố ý kê khai đăng ký đất đai không trung thực, chiếm đoạt đất đai, sử dụng các giấy tờ giả mạo không hợp pháp có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

