Thu gom, xử lý rác ở Phú Quốc gặp nhiều khó khăn

Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 12-2025 vào chiều 11-12, ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh An Giang đã thông tin về việc xử lý rác thải trong bối cảnh du lịch ở đặc khu Phú Quốc tăng trưởng nóng.

Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp

Theo Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh An Giang, hiện tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của người dân tại Phú Quốc khoảng 160 tấn/ngày và 36,7 tấn/ngày từ khách du lịch. Trong đó, rác thải đô thị phát sinh khoảng 104 tấn/ngày; rác nông thôn và rác du lịch đều được thu gom và vận chuyển đạt tỷ lệ cao.

Toàn bộ rác ở Phú Quốc được chuyển về bãi tạm Đồng Cây Sao để xử lý. Từ tháng 3-2024, Phú Quốc đã đưa vào vận hành dây chuyền xử lý rác công suất 250 tấn/ngày và đang tiếp tục đầu tư dây chuyền mới để đáp ứng lượng rác phát sinh hàng ngày.

Lượng khách đến Phú Quốc tăng nhanh kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống thu gom, xử lý rác

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là Phú Quốc chưa có nhà máy xử lý rác chính thức nên việc thu gom, xử lý rác phát sinh và rác tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nước rỉ rác từ các bãi tạm có nguy cơ chảy lan ra môi trường.

Về giải pháp lâu dài, dự án Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (tổng vốn đầu tư 382 tỷ đồng) - một trong 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 hiện đã được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Nước rỉ rác từ các bãi tạm có nguy cơ chảy lan ra môi trường

Qua quá trình triển khai, địa phương đã lựa chọn Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương làm nhà đầu tư. Nhà đầu tư đang phối hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để triển khai dự án. Theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 phải hoàn thành trước ngày 30-6-2027, do đó tiến độ được yêu cầu đẩy nhanh và đảm bảo cam kết.

"Khi Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn hoàn thành, toàn bộ rác tồn đọng và rác mới sẽ được đưa về xử lý tập trung, giảm áp lực cho các bãi tạm", Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh An Giang nhấn mạnh.

NAM KHÔI