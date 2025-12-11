TPHCM: Áp dụng chính sách hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 3125/QĐ-UBND quy định hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn TPHCM.

Một góc khu dân cư Tam Phước (xã Long Đất, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi.

Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động xử lý chất thải chăn nuôi theo Điều 10 Nghị định 106/2024 sẽ được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/cơ sở (chăn nuôi nông hộ), 50 triệu đồng/cơ sở (chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa), 100 triệu đồng/cơ sở (chăn nuôi trang trại quy mô lớn).

Đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng cảnh quan sẽ được hỗ trợ kinh phí trồng cây phân tán để tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường theo Điều 23 Nghị định số 58/2024. Mức hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/ha trồng cây phân tán.

Ngoài ra, TPHCM còn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các hoạt động như xử lý chất thải nuôi trồng thủy sản, xử lý phụ phẩm cây trồng, quảng bá hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của thành phố, xã, phường, đặc khu theo khả năng cân đối của từng cấp ngân sách và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Việc bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ phải bảo đảm đúng quy định hiện hành, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực tế của địa phương.

