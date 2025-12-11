Nhiều gói thầu trong Dự án đường Vành đai 3 TPHCM bị chậm tiến độ

Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu lập bảng theo dõi nhân lực – thiết bị tại từng gói, khẩn trương tổng hợp nhu cầu đá cho toàn bộ năm 2026 và phần còn lại của năm 2025, nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục, phục vụ tiến độ thi công.

Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng các sở ngành liên quan kiểm tra hàng loạt công trường thuộc Dự án Vành đai 3 TPHCM trên địa bàn phía Tây, gồm cầu Kênh Thầy Thuốc (gói XL10, xã Bình Lợi), nút giao TL10 (gói XL9, xã Tân Vĩnh Lộc) và vòng xoay quốc lộ 22 (gói XL7, xã Hóc Môn). Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn đã làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu cùng các đơn vị thi công tại UBND xã Hóc Môn.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, Dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 57/2022/QH15, trong đó Ban Giao thông làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 dài 47,3 km, trong đó 14,7 km đi qua TP Thủ Đức trước đây và 32,6 km qua Củ Chi – Hóc Môn – Bình Chánh trước đây. Tuyến có quy mô cao tốc 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 22.400 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến với diện tích khoảng 410 ha, tổng mức đầu tư gần 19.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 19-12-2025 sẽ thông xe kỹ thuật 14,7 km cầu cạn qua Thủ Đức và thông tuyến nền đường cấp phối 22 km đoạn phía Tây; ngày 30-4-2026 sẽ thông xe kỹ thuật 32,6 km cao tốc phía Tây; ngày 30-6-2026 hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 1.

Đến nay, 10 gói thầu chính đã đạt 68,1% sản lượng, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng giá trị hợp đồng. Riêng cầu cạn Thủ Đức đạt 85%, vượt tiến độ và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Về vật liệu xây dựng, nhu cầu cát đắp nền là 5,6 triệu m³, đã huy động được 72%; đá xây dựng cần 2,5 triệu m³, hiện mới đạt 47% và còn thiếu 1,3 triệu m³.

Tại các gói thầu khu vực Củ Chi - Hóc Môn – Bình Chánh, sản lượng thi công đạt khoảng 60%, đã giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng trong năm 2025. Toàn tuyến có 28,5 km đất yếu, hiện đã xử lý được 22 km.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá khu vực từ gói thầu XL6 đến XL10 đang chịu áp lực về tiến độ. Ngoài cầu cạn Thủ Đức, nhiều hạng mục khác vẫn dở dang do thiếu vật liệu, hồ sơ tài chính của nhà thầu còn vướng mắc và thời tiết mưa nhiều.

Đồng chí Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tăng mũi thi công để bù tiến độ; đặt mục tiêu đến ngày 10-2-2026 phải thông xe kỹ thuật đoạn từ gói XL4 (khu vực Bình Dương trước đây) đến hết gói XL6 xã Hóc Môn, xã Tân Vĩnh Lộc cùng với các cầu Kênh Thầy Thuốc, Bình Gởi và Trần Đại Nghĩa phải đảm bảo điều kiện khai thác sớm.

Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu lập bảng theo dõi nhân lực, thiết bị tại từng gói thầu, khẩn trương tổng hợp nhu cầu đá cho toàn bộ năm 2026 và phần còn lại của năm 2025 nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục, phục vụ tiến độ thi công.

