UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ nứt mặt đập hồ chứa nước Sông Than

Liên quan vụ "Hồ chứa nước Sông Than dung tích 85 triệu m³ vừa khánh thành đã bị nứt" , UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất các phương án giải quyết theo đúng quy định.

Vết nứt dọc mặt đập hồ chứa nước Sông Than đã được xử lý. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Ngày 11-12, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về hồ chứa nước Sông Than vừa khánh thành đã ghi nhận tình trạng nứt mặt đập và hiện tượng thấm qua đập, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở này phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan.

Cùng ngày, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư hồ chứa nước Sông Than) xác nhận, đơn vị này đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại hồ chứa.

Như Báo SGGP đưa tin, trong quá trình vận hành hồ chứa nước Sông Than, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị vận hành) ghi nhận vết nứt mặt đập và hiện tượng thấm qua đập.

Cụ thể, cuối tháng 10-2025, đơn vị vận hành ghi nhận hiện tượng thấm hành lang thân đập, có điểm nước chảy thành dòng ở mức 25m³/ngày đêm; đầu tháng 11-2025 tiếp tục ghi nhận 6 vết nứt chạy dọc trên mặt đập, tổng chiều dài hơn 92m, rộng từ 5-40mm. Đơn vị vận hành đã có văn bản gửi chủ đầu tư, đề nghị kiểm tra. Sau đó, các vị trí thấm và nứt này đã được đơn vị thi công và chủ đầu tư khắc phục.

Đơn vị vận hành ghi nhận 6 vết nứt chạy dọc trên mặt đập. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Vị trí đoạn nối đập bê tông với đập đất xuất hiện hiện tượng thấm. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Dòng thấm xuất hiện tại nhiều vị trí hành lang kiểm tra trong thân đập bê tông. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Bê tông bị tróc, rỗ tường hầm hành lang kiểm tra trong thân đập bê tông. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Hồ chứa nước Sông Than thuộc xã Anh Dũng (địa phận tỉnh Ninh Thuận trước đây), khởi công năm 2018. Công trình được chủ đầu tư nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác tạm từ ngày 25-6-2025; khánh thành vào cuối tháng 9-2025. Công trình gồm đập đất dài hơn 1km, đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình đỉnh đập thiết kế hơn 141m. Tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách Trung ương và địa phương. Hồ có dung tích 85 triệu m³, nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp và tưới cho khoảng 4.500ha đất hạ du; góp phần giảm thiểu hạn hán vào mùa khô và lũ lụt mùa mưa.

HIẾU GIANG