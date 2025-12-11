Gần 18.000 vị trí việc làm cần bổ sung lao động tại TPHCM

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 11-12, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết nhu cầu tuyển dụng từ nay đến hết quý 1-2026 ước đạt khoảng 18.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành công nghiệp – dịch vụ.

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh dịp cuối năm

Theo bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động (Sở Nội vụ TPHCM), thời điểm cận Tết Nguyên đán là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng, đặc biệt ở các nhóm ngành: Công nghiệp chế biến - chế tạo (dệt may, giày da...); Dịch vụ - thương mại - du lịch - logistics (thương mại điện tử, kho bãi, giao nhận, bảo vệ, nhà hàng, khách sạn...); Công nghệ thông tin - tài chính - quản trị doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ (kế toán - kiểm toán); cùng nhiều vị trí lao động phổ thông và thời vụ.

Bà Trần Lê Thanh Trúc trao đổi tại họp báo

Bà Trúc cũng cho biết Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch tăng cường giám sát tình hình trả lương, thưởng tết nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động. Công tác khảo sát sẽ được thực hiện gián tiếp qua phiếu khảo sát và trực tiếp tại doanh nghiệp.

Khoảng 3.000 chủng loại sản phẩm tham gia Tuần lễ OCOP

Ông Phạm Quang Hợi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch kinh tế nông nghiệp (Sở Công Thương TPHCM), thông tin tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-12 tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Ông Phạm Quang Hợi thông tin tại họp báo

Sự kiện có sự tham gia của 24/34 tỉnh, thành, quy tụ khoảng 3.000 chủng loại sản phẩm, gồm: sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương hiệu vàng, sản phẩm chế biến và xuất khẩu, sản phẩm bình ổn thị trường, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đặc sản vùng miền, sản phẩm Tick Xanh trách nhiệm…

Tuần lễ được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ phát triển thị trường nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tổng mức bán lẻ năm 2025 tăng trên 18%.

304 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I

Cũng tại họp báo, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cho biết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra tại Hội trường TPHCM vào ngày 20 và 21-12 với chủ đề “Đoàn kết, nhân văn, đột phá, phát triển”.

Bà Trịnh Thị Thanh thông tin tại họp báo

Đại hội có 304 đại biểu chính thức và 293 đại biểu khách mời. Trước thềm đại hội, Hội đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và an sinh: thực hiện phim phóng sự, kỷ yếu điện tử; trao học bổng, thẻ BHYT, sinh kế; khám chữa bệnh; chăm lo Tết và thực hiện 169 công trình “Thành phố muôn sắc hoa” với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

CẨM TUYẾT