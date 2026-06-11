Phẫu thuật cứu bé trai 2 tháng tuổi bị ung thư não

Nhập viện chỉ với triệu chứng sốt cao, một bệnh nhi bất ngờ phải trải qua ca đại phẫu bóc tách khối u não nguy hiểm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định em bị ung thư não.

Ngày 11-6, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa phẫu thuật thành công khối u não ác tính cho bệnh nhi 2 tháng tuổi.

Hình ảnh khối u não trước và sau mổ.

Bệnh nhi ngụ tại Đồng Tháp, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khám vì sốt cao, lừ đừ, bú kém.

Kết quả MRI phát hiện một khối u não vùng trán - thái dương phải, kích thước 8cm, xuất huyết trong khối u kèm nhiễm trùng máu.

Theo TS-BS Trần Minh Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, ưu tiên hàng đầu lúc này là kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Do đó, trẻ được điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh.

Ngay sau khi tình hình ổn định, bệnh nhi được chuyển đến khoa Ngoại -Thần kinh để tiến hành phẫu thuật cấp cứu do tăng áp lực nội sọ tiến triển.

Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 26-5, kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ với nhiều chuyên khoa phối hợp: Ngoại - Thần kinh, Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại.

Bệnh nhi cần phải hoá trị bổ trợ sau ca phẫu thuật.

Ê-kíp đã bóc tách hoàn toàn khối u não cho bệnh nhi. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u nguyên bào thần kinh đệm, mức độ ác tính cao nhất (độ 4).

Theo bác sĩ, u nguyên bào thần kinh đệm là khối u não ác tính nhất, hiếm gặp ở trẻ dưới 1 tuổi, chiếm khoảng 1-3% u não ở nhóm tuổi này.

Sau một tuần hồi sức, bệnh nhi dần hồi phục và được xuất viện. Trong thời gian tới, trẻ cần được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiếp tục hóa trị bổ trợ.

Theo BS Trần Minh Huy, quá trình điều trị u não ác tính ở trẻ nhũ nhi (dưới 12 tháng tuổi) còn rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, với sự phối hợp đa chuyên khoa và đồng hành của gia đình, bệnh nhi vẫn có cơ hội điều trị và hồi phục.

Khối u nguyên bào thần kinh đệm ở trẻ nhũ nhi thường có kích thước lớn do triệu chứng không đặc hiệu, tốc độ phát triển nhanh, tăng sinh mạch máu mạnh. Trẻ sẽ được điều trị đa mô thức: phẫu thuật lấy u tối đa kết hợp hóa trị. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi phát hiện các dấu hiệu sau: Đầu to bất thường, thóp phồng căng, tĩnh mạch da đầu nổi rõ; Nôn ói nhiều (nhất là vào sáng sớm), bú kém, bỏ bú. Lừ đừ, ngủ nhiều bất thường, kém linh hoạt; Co giật (đặc biệt co giật lần đầu ở trẻ nhũ nhi); Mắt nhìn xuống (dấu mặt trời lặn), lác mắt mới xuất hiện. Yếu liệt tay chân một bên, trẻ không vận động đối xứng; Chậm phát triển tâm thần vận động so với tuổi.

GIAO LINH