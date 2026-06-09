TPHCM: Hướng tới quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời

Chiều 9-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc

Hơn 162.000 lượt người dân được khám sức khỏe

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 7-6, toàn thành phố đã ghi nhận 162.371 lượt khám sức khỏe, trong đó có 56.846 lượt khám sàng lọc và 105.531 lượt khám sức khỏe định kỳ. Người cao tuổi là nhóm được khám nhiều nhất với 49.361 trường hợp, tiếp đến là trẻ dưới 6 tuổi với 39.008 trường hợp. Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi, số lượt khám lần lượt đạt 12.633 và 4.499 trường hợp.

Theo kế hoạch, toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe được nhập trực tiếp tại điểm khám và cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe trong vòng 24 giờ. Sau đó, dữ liệu sẽ được liên thông với kho dữ liệu y tế và đồng bộ lên ứng dụng Công dân số, VNeID để người dân dễ dàng tra cứu kết quả. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai liên thông dữ liệu dân cư, bảo hiểm xã hội và ngành giáo dục nhằm rà soát đối tượng, lập danh sách, gửi giấy mời khám và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, mặc dù năng lực khám sức khỏe của ngành y tế đã được củng cố, các bệnh viện hoàn toàn có thể phối hợp cùng các địa phương để triển khai thêm nhiều đợt khám lưu động tại cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay là tỷ lệ người dân tham gia đi khám còn thấp. Do đó, cần tiếp tục tăng cường các đội khám lưu động, mở rộng hoạt động của các bệnh viện, đưa dịch vụ y tế về gần dân hơn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

"Thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ xuống các xã, nhất là những địa bàn còn khó khăn. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tích hợp trên hệ thống số. Khi đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu kết quả khám sức khỏe của mình một cách trực quan, thuận tiện, thay vì phải tra cứu dữ liệu rời rạc như hiện nay", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Chuyển từ chữa bệnh sang quản trị sức khỏe

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là bước khởi đầu cho tư duy mới trong công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe nhân dân. Sau hơn 2 tháng triển khai thí điểm, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đạt những kết quả bước đầu tích cực.

“Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không chỉ nhằm phát hiện sớm bệnh tật, mà còn là bước khởi đầu cho mô hình quản trị sức khỏe mới, lấy người dân làm trung tâm, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và quản lý sức khỏe liên tục ngay từ cơ sở”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đây là nhiệm vụ có quy mô rất lớn, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ công tác tuyên truyền, vận động đến tổ chức thực hiện, giám sát và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và cơ sở y tế. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là thành phố phải tiếp cận từng nhóm đối tượng, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và tổ chức khám cho hàng triệu người dân.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người dân

Để chương trình đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với Sở Y tế trong việc hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung liên quan đến chuyên môn, tài chính và tổ chức thực hiện. Các đơn vị cần nghiên cứu xây dựng hướng dẫn liên ngành đối với từng nhóm đối tượng cụ thể như học sinh, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai và tích hợp dữ liệu khám sức khỏe; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều nền tảng để người dân hiểu rõ lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử. Các cơ sở y tế cần kết nối dữ liệu khám sức khỏe với hồ sơ sức khỏe điện tử để từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe đầy đủ, đồng bộ trên toàn thành phố. “TPHCM hiện sở hữu hệ thống y tế lớn nhất cả nước với nhiều cơ sở y tế có trình độ chuyên môn cao, tiệm cận khu vực và quốc tế. Với năng lực hiện có và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, thành phố sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện đã có chủ trương bố trí kinh phí cho chương trình. Tuy nhiên đây là chương trình quy mô lớn, do đó đề nghị Sở Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản về định mức, nội dung chi để các địa phương chủ động thực hiện đúng quy định, tránh sai sót trong thanh quyết toán. Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc cập nhật dữ liệu sau khám. Việc khám phải gắn liền với nhập liệu đầy đủ, kịp thời; nếu không cập nhật dữ liệu thì kết quả triển khai sẽ không được ghi nhận đầy đủ, ảnh hưởng đến đánh giá chung.

THÀNH AN