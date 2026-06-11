TPHCM ghi nhận hơn 400 ca mắc sốt xuất huyết trong một tuần

Ngày 11-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết tuần qua (từ 1 đến 7-6), trên địa bàn thành phố ghi nhận 409 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 18.136 ca.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Các phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam và phường Tây Thạnh.

Theo ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, hiện thành phố đã bước vào mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11), điều kiện thời tiết nóng ẩm và lượng mưa tăng cao sẽ tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng và gây áp lực lớn cho hệ thống y tế.

Đáng chú ý, bức tranh dịch tễ năm nay cho thấy rủi ro lây nhiễm hiện hữu ở mọi lứa tuổi thay vì chỉ tập trung ở trẻ em. Nhiều ca bệnh diễn tiến phức tạp, suy đa tạng do người dân chủ quan, tự ý điều trị hoặc nhập viện muộn. Bên cạnh gánh nặng về sức khỏe và các di chứng hậu sốt xuất huyết, chi phí điều trị cho một ca bệnh nguy kịch có thể dao động từ 120 - 720 triệu đồng, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các gia đình.

Người dân tiêm vaccine sốt xuất huyết tại một trung tâm tiêm chủng trên địa bàn TPHCM

"Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết và việc phòng, chống cần được triển khai bằng nhiều giải pháp kết hợp. Bên cạnh các biện pháp truyền thống như đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa hằng tuần, loại bỏ vật dụng phế thải có khả năng đọng nước… người dân cần chủ động tiêm chủng vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các trường hợp diễn tiến nặng", ThS-BS Lê Hồng Nga khuyến cáo.

Cùng ngày HCDC cho biết, tuần qua thành phố cũng ghi nhận 1.160 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 13,3% so với trung bình 4 tuần trước). Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến nay là 20.406 ca. Địa phương có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, xã Bình Khánh và xã Long Điền.

THÀNH SƠN