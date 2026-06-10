Y tế - Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhi ngưng tim ngưng thở nhờ kỹ thuật chuyên sâu

SGGPO

Sau 60 phút liên tục hồi sức không mệt mỏi, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đã giành lại cơ hội sống cho bé trai 10 tuổi. 

Cứu sống bệnh nhi ngưng tim ngưng thở nhờ kỹ thuật chuyên sâu

Tối 10-6, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa cứu sống thành công một trường hợp nguy kịch ngưng tim kéo dài.

b01a69f9-5bdc-4935-8cba-9117ff9b9227.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi H.P.

Bệnh nhân là em H.P. (10 tuổi) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vào ngày 28-5.

Theo bệnh sử, H. đột ngột ngất và ngưng tim tại nhà. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốc tim nặng, suy tuần hoàn tiến triển nhanh. Trước đó, H. bị ngất 2 lần tương tự nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Mặc dù được khẩn trương hồi sức tích cực bằng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp, bệnh nhi vẫn tiếp tục diễn tiến nặng và rơi vào ngừng tim.

Ê-kip ECMO của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM lập tức phối hợp triển khai kỹ thuật ECPR ngay tại giường bệnh.

ECPR là kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể được áp dụng cho những trường hợp ngừng tim không đáp ứng với hồi sức tim phổi thông thường.

VA-ECMO là hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay.

Theo ThS-BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, sau 60 phút hồi sức liên tục và thiết lập thành công hệ thống VA-ECMO, tuần hoàn của bệnh nhi được tái lập.

Nhờ đó, các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận được duy trì tưới máu đầy đủ, tạo điều kiện cho cơ thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Những ngày tiếp theo, ê-kíp theo dõi sát, điều trị chuyên sâu giúp bệnh nhi từng bước hồi phục chức năng tim. Sau 6 ngày, trẻ cai được hệ thống ECMO, chức năng tim cải thiện rõ rệt, tri giác hồi phục tốt.

Hiện, bệnh nhi đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 ngưng tim chuyên sâu hồi sức tích cực ECMO ECPR

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn