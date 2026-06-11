Cấy máy phá rung tim dưới da cho bệnh nhân loạn nhịp tim

Ngày 11-6, Bệnh viện Gia An 115 cho biết vừa cấy máy phá rung tim công nghệ mới - cấy dưới da hoàn toàn (S-ICD), phòng ngừa đột tử do tim cho người bệnh T.T.P. (47 tuổi, ngụ TPHCM) bị loạn nhịp tim nặng do hội chứng Brugada.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh Ảnh: BVCC

Đây là công nghệ mới lần đầu tiên được triển khai thực hiện tại Việt Nam.

Người bệnh có tiền sử mắc hội chứng Brugada – một bệnh lý rối loạn nhịp tim nguy hiểm do di truyền, có thể gây cơn loạn nhịp tim nặng (rung thất) dẫn đến đột tử. Cơn loạn nhịp gây đột tử lại thường xuất hiện khi bệnh nhân đang nghỉ ngơi hoặc thậm chí đang ngủ.

Để phòng ngừa nguy cơ đột tử do cơn loạn nhịp tim, năm 2019, anh được phẫu thuật cấy máy phá rung tim tự động truyền thống (ICD). Máy ICD này có nhiệm vụ theo dõi nhịp tim liên tục trong thời gian dài. Khi phát hiện bệnh nhân có cơn loạn nhịp thất nhanh nguy hiểm (thường là rung thất với tần số tim trong cơn thường trên 250 – 300 lần/ phút), máy ICD sẽ sốc điện phá cơn loạn nhịp tim để đưa nhịp tim trở lại bình thường, cứu sống bệnh nhân.

Tuy nhiên, sau 7 năm gắn máy ICD, dây điện cực được cấy trong tim của máy ICD bắt đầu gặp trục trặc, tạo nhiễu và gây sốc điện nhầm liên tục. “Cách vài giây máy lại giật điện một lần. Chỉ trong một buổi sáng tôi bị sốc 5 lần liên tiếp”, anh P. nhớ lại.

Sau khi nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, anh P. được các bác sĩ thăm khám và đánh giá toàn diện tình trạng hệ thống máy ICD cũ, cũng như nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định thay thế máy ICD cũ bằng hệ thống phá rung tim cấy dưới da hoàn toàn (S-ICD), với dây điện cực mới nằm ngoài tim để tránh nguy cơ dây điện cực mới trong tim lại tiếp tục không ổn định và gây sốc nhầm trong tương lai.

Khác với máy ICD truyền thống cũ có dây điện cực đặt vào trong buồng tim thông qua đường tĩnh mạch, máy S-ICD đặt máy ở vùng dưới da bên ngực có dây điện cực đặt luồn dưới da, hoàn toàn không đi vào lòng mạch máu hay buồng tim từ đó tránh nguy cơ hỏng dây do cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân.

ThS-BS Nguyễn Khiêm Thao thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

ThS-BS Nguyễn Khiêm Thao, Trưởng khoa Nội Tổng hợp – chuyên gia về điều trị rối loạn nhịp tim cho biết, ưu điểm của máy S-ICD là không cần đưa dây điện cực vào buồng tim, từ đó giúp hạn chế các biến chứng liên quan đến mạch máu, nhiễm trùng vào trong tim và hạn chế nứt/ gãy dây điện cực do đường tiếp cận mạch máu trở ngại.

Ngoài ra, máy S-ICD cũng là lựa chọn phù hợp hơn ở những người bệnh còn trẻ, cần mang thiết bị lâu dài và không có chỉ định tạo nhịp tim, những bệnh nhân có bất thường cấu trúc mạch máu, nguy cơ nhiễm trùng vào tim cao.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể âm thầm trong nhiều năm Theo ThS.BS. Nguyễn Khiêm Thao, các rối loạn nhịp tim có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm và hoàn toàn có thể bỏ sót qua khám sức khỏe thông thường. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện cơn loạn nhịp nặng, có triệu chứng ngất/ gần ngất hoặc biến cố đột tử. Người có biểu hiện hồi hộp kéo dài, tim đập nhanh bất thường, ngất/ gần ngất mà không rõ nguyên nhân hoặc tiền sử gia đình có người đột tử đặc biệt khi còn trẻ nên được thăm khám chuyên sâu về rối loạn nhịp tim để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

THÀNH AN