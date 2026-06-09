Thế giới

WHO cảnh báo dịch Ebola lan nhanh

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Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Ebola tại CHDC Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola tại thị trấn Rwampara, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola tại thị trấn Rwampara, tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX

Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ "rất cao" đối với CHDC Congo, "cao" đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng, "thấp" đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.

Tính đến ngày 7-6, CHDC Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda báo cáo 19 ca nhiễm, 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở CHDC Congo.

Hiện WHO đang phối hợp với các quốc gia và đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Ngoài ra, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra.

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Từ khóa

Dịch bệnh Ebola WHO cảnh báo lây lan nhanh

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