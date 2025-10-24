Bộ Y tế lên tiếng về vụ tấn công bằng dao tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Trước vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị thương, sáng 24-10, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác khẩn cấp đến Nghệ An để phối hợp xử lý, đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Vụ tấn công bằng dao ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An gây xôn xao dư luận

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23-10. Đối tượng Bằng Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đến bệnh viện chăm vợ mới sinh con, bất ngờ dùng dao tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, Vỹ đã giằng lấy một trẻ sơ sinh và định ném ra ngoài cửa sổ. Một điều dưỡng viên lập tức can thiệp để cứu cháu bé và bị đối tượng tấn công.

Vụ việc khiến 4 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương, trong đó điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng với các vết đâm vào vùng cổ và ngực. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đại diện các đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An thăm hỏi nạn nhân

Trao đổi với báo chí, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhấn mạnh: Dù nguyên nhân là gì, việc tấn công nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là hành vi không thể chấp nhận. Đây là vấn đề nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh.

TS Hà Anh Đức cho biết thêm, thời gian qua, ngành y tế đã có nhiều biện pháp tăng cường bảo vệ nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc, cần có những giải pháp đồng bộ, mang tính hệ thống, cùng với sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện tăng cường đảm bảo an ninh nội viện, tập huấn kỹ năng ứng xử, cải tiến công tác quản trị bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tạo môi trường an toàn, văn minh cho người bệnh và cán bộ y tế.

NGUYỄN QUỐC