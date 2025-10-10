Sở Y tế TPHCM thăm hỏi nhân viên y tế bị hành hung, lên án hành vi bạo lực

Liên quan vụ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu vào khuya 7-10, Sở Y tế TPHCM kịch liệt lên án hành vi này và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Camera ghi lại hành vi người đàn ông dùng tay đánh nhân viên y tế

Ngày 9-10, đại diện Sở Y tế TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng T., người bị hành hung trong lúc cấp cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe của điều dưỡng tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Đại diện Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, điều dưỡng cũng như toàn thể nhân viên y tế là những người thực hiện thiên chức chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe người dân. Họ xứng đáng được xã hội tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Các hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương thể chất, tinh thần cho người bị hại mà còn làm suy giảm niềm tin trong đội ngũ, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế TPHCM kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn.

Ngành y tế TPHCM cũng kêu gọi người bệnh và thân nhân chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng đội ngũ thầy thuốc - những người đang ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe người dân.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Công an TPHCM và các cơ quan chức năng xây dựng môi trường bệnh viện an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7-10, tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, kíp trực phát hiện bệnh nhân N.T.S. có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ Nguyễn Văn Lê cùng ê-kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức cấp cứu trong gần 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tiên lượng xấu.

Khi đang tiếp tục cấp cứu, điều dưỡng trực đã gọi điện thông báo tình hình cho người nhà. Đến 21 giờ 36 phút, một người đàn ông được xác định là thân nhân của bệnh nhân đến phòng bệnh. Trong lúc bác sĩ chưa kịp giải thích, người này lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ kíp trực, sau đó dùng tay đánh liên tiếp vào đầu điều dưỡng Th. – người đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân. Vụ việc được báo cáo lên Sở Y tế TPHCM và Công an phường Phước Thắng để xử lý theo quy định.

KHÁNH CHI