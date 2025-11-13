Xã hội

Công an khám xét nơi ở của chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM

Ngày 13-11, tại TPHCM, lực lượng chức năng của Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM đến nơi biệt thự của bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh, chủ thẩm mỹ viện Mailisa) tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (phường Thới An) để kiểm tra.

Căn biệt thự là nơi ở của chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều xe chở các chiến sĩ công an đến khu vực này, lực lượng cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt thự, giữ an ninh trật tự để lực lượng chức năng làm việc.

Lực lượng cảnh sát cơ động cùng công an địa phương bảo vệ vòng ngoài, trong khi đó một bộ phận lực lượng công an vào phía trong căn biệt thự để kiểm tra.

Lực lượng chức năng đưa nhiều thùng tài liệu đã niêm phong lên xe chở đi

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đến làm việc tại tòa nhà Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM). Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng tài liệu được niêm phong lên xe.

Cùng ngày, tại nhiều cơ sở khác của hệ thống thẩm mỹ này trên cả nước cũng đồng loạt bị lực lượng công an kiểm tra.

