Công an khám xét nơi ở của chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều xe chở các chiến sĩ công an đến khu vực này, lực lượng cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt thự, giữ an ninh trật tự để lực lượng chức năng làm việc.
Lực lượng cảnh sát cơ động cùng công an địa phương bảo vệ vòng ngoài, trong khi đó một bộ phận lực lượng công an vào phía trong căn biệt thự để kiểm tra.
Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đến làm việc tại tòa nhà Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM). Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng đã đưa nhiều thùng tài liệu được niêm phong lên xe.
Cùng ngày, tại nhiều cơ sở khác của hệ thống thẩm mỹ này trên cả nước cũng đồng loạt bị lực lượng công an kiểm tra.