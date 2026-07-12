Xã hội

Tuổi trẻ cuộc sống

Ngày hội “Thanh thiếu nhi phường Gò Vấp tự hào bản sắc Việt”

SGGP

UBND phường Gò Vấp (TPHCM) vừa thông báo kế hoạch 2511/KH-BCĐ về việc tổ chức ngày hội “Thanh thiếu nhi phường Gò Vấp tự hào bản sắc Việt” do phường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường: Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Tài chính - Marketting, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công TPHCM và Trung tâm Anh ngữ Scotts English thực hiện.

Thông qua ngày hội để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam; giới thiệu ẩm thực, trang phục, nghệ thuật truyền thống và các giá trị văn hóa đặc sắc; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi.

Đây cũng là sân chơi dành cho tất cả các em thiếu nhi sinh sống trên địa bàn phường từ 16 tuổi trở xuống, đoàn viên thanh niên tham gia các chiến dịch tình nguyện trên địa bàn phường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu.

Ngày hội sẽ diễn ra vào ngày 16-7 tại Trường THCS Quang Trung (số 387 đường Quang Trung, phường Gò Vấp, TPHCM).

Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

Thanh thiếu nhi Gò Vấp tự hào bản sắc Việt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn