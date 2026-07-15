Xã Đất Đỏ triển khai mô hình "Mỗi ngày lắng nghe dân nói" trực tuyến

Ủy ban MTTQ xã Đất Đỏ (TPHCM) vừa triển khai mô hình "Mỗi ngày lắng nghe dân nói" trên nền tảng trực tuyến để tiếp nhận thông tin, ý kiến từ người dân.

Đây là hoạt động triển khai theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TPHCM về việc tổ chức các mô hình gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu gắn với triển khai “Tháng nghe dân nói” năm 2026. Đồng thời, hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

UBMTTQ xã Đất Đỏ lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Đề án thành lập phường

Chỉ với thao tác đơn giản quét mã QR, hoặc truy cập đường link Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOA0N1ywzzHHRYnvNCDyHEOEFOGXoRQRD0HSKbZP5XdjE1pQ/viewform, người dân có thể gửi phản ánh mọi lúc, mọi nơi mà không cần trực tiếp đến trụ sở Ủy ban MTTQVN xã Đất Đỏ. Thông tin cá nhân của người dân sẽ được bảo mật theo đúng quy định.

Theo Ủy ban MTTQ xã Đất Đỏ, mô hình “Mỗi ngày lắng nghe dân nói” trên nền tảng trực tuyến là kênh tiếp nhận thông tin tiện lợi, nhanh chóng và gần gũi. Thông qua đó, người dân dễ dàng gửi các ý kiến góp ý xây dựng địa phương; phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong đời sống dân sinh; nêu những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những nội dung người dân quan tâm, bức xúc tại địa phương...

Các đoàn viên thanh niên xã Đất Đỏ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID

Xã Đất Đỏ kỳ vọng, với mô hình này, hệ thống MTTQ các cấp sẽ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Việc tiếp nhận thông tin trực tuyến sẽ tạo điều kiện cho các bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ, chuyển tải kịp thời ý kiến đến các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý, giải quyết các vấn đề người dân quan tâm, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

KHÁNH CHI