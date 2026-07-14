Sức bật từ tín dụng chính sách ở Phước Thắng

Hàng trăm tỷ đồng tín dụng chính sách được ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phước Thắng đã tiếp sức cho hàng trăm hộ dân giữ nghề truyền thống, phát triển sản xuất, tạo việc làm, thêm cơ hội phát triển kinh tế bền vững.

Dòng vốn nhỏ, sức bật lớn

Cơ sở sản xuất tôm giống của ông Lê Bá Công (72 đường Chi Lăng, phường Phước Thắng) rộng khoảng 500m2 với nhiều bể ương tôm nối tiếp nhau. Tại đây, mỗi ngày luôn có hàng chục công nhân đóng gói tôm giống giao cho khách.

Ngân hàng Chính sách xã hội Vũng Tàu giải quyết cho người dân phường Phước Thắng vay vốn làm ăn Ảnh: QUANG VŨ

Vừa vợt những mẻ tôm giống lên cho công nhân đóng gói, ông Công cho biết, trang trại của ông có 16 bể ương và 5 bể nuôi tôm bố mẹ. Tôm giống được cung cấp cho các tỉnh ở miền Bắc, Tây Nam bộ theo từng mùa vụ. Cách đây 6 tháng, thông qua tổ thẩm định vay vốn của phường Phước Thắng, ông Công nộp đề án phát triển tôm giống và được Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, cho vay 180 triệu đồng.

“Nghề sản xuất tôm giống đòi hỏi vốn đầu tư liên tục và chịu nhiều rủi ro. Vì vậy, những khoản vay ưu đãi rất có ý nghĩa, giúp chúng tôi yên tâm mở rộng sản xuất”, ông Công chia sẻ.

Cách cơ sở của ông Lê Bá Công không xa là Hợp tác xã Nước mắm Hải Đăng. Ở cơ sở này, hàng chục tấn cá cơm sau nhiều tháng ủ chượp đã chuẩn bị cho những dòng nước mắm hảo hạng. Ông Lê Viết Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nước mắm Hải Đăng (154A đường Phước Thắng, phường Phước Thắng) cho hay, gia đình ông tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách từ năm 2012.

Ban đầu, gia đình ông chỉ vay 45 triệu đồng để phục vụ nhu cầu của gia đình và sản xuất. Qua nhiều lần bổ sung, hiện dư nợ đạt khoảng 150 triệu đồng. “Lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội dao động từ 0,25%-0,7%/tháng, tùy thuộc vào từng chương trình vay cụ thể. Mức lãi suất này thấp hơn nhiều so với vay thương mại, nhờ đó chúng tôi giảm được áp lực tài chính khi thu mua nguyên liệu cá vào mùa cao điểm”, ông Hùng nói.

Hợp tác xã Nước mắm Hải Đăng hiện có 7 thành viên. Năm 2024, sản phẩm của hợp tác xã được công nhận OCOP 3 sao, mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường. Mỗi năm, hợp tác xã thu mua khoảng 20 tấn cá nguyên liệu từ các địa phương ven biển. Sản phẩm của hợp tác xã hiện có mặt tại TPHCM, Đồng Nai, Đắk Lắk và nhiều tỉnh, thành phố khác.

“Dù khoản vay tín dụng chính sách chỉ chiếm một phần trong tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng của gia đình, nhưng đây là nguồn hỗ trợ rất thiết thực, đặc biệt trong những thời điểm cần bổ sung vốn lưu động để thu mua nguyên liệu”, ông Hùng bày tỏ.

"Bà đỡ" của kinh tế cơ sở

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội LHPN phường Phước Thắng, thông tin, hiện 5 tổ do hội quản lý đang hỗ trợ khoảng 300 hộ dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Các tổ không chỉ làm cầu nối giữa ngân hàng với người dân mà còn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng hạn và tham gia gửi tiết kiệm.

Tại phiên giao dịch gần đây, tổng số tiền lãi thu được đạt 484 triệu đồng, số tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ đạt 784 triệu đồng, tổng vốn giải ngân lên tới hơn 5,3 tỷ đồng. Những con số đó cho thấy dòng vốn tín dụng chính sách đang đến với từng cơ sở sản xuất, từng hộ gia đình trên địa bàn.

“Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn khá đa dạng, từ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động cần tạo việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến những trường hợp sau khi chấp hành án…”, bà Phương cho biết.

Hạn mức cho vay đã được nâng từ 90 triệu đồng lên 200 triệu đồng theo hình thức tín chấp. Thời gian vay kéo dài từ 5-9 năm, tạo điều kiện để người dân chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn.

Theo Hội LHPN phường Phước Thắng, tính đến giữa tháng 6-2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do hội nhận ủy thác đạt hơn 100,9 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều hộ sản xuất nhỏ gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn thương mại do thiếu tài sản thế chấp hoặc quy mô kinh doanh hạn chế, tín dụng chính sách đang phát huy vai trò như một “bà đỡ” của kinh tế cơ sở.

“Thời gian tới, Hội LHPN phường Phước Thắng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vũng Tàu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thắng chia sẻ.

QUANG VŨ