HĐND phường Vũng Tàu quyết nghị mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Ngày 15-7, HĐND phường Vũng Tàu (TPHCM) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp thường lệ giữa năm), thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND phường thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phường phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; hoàn thành phê duyệt 10/15 dự án đầu tư công trung hạn còn lại với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, đồng thời sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Bàu Sen.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

HĐND phường cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, với tổng dự toán sau điều chỉnh hơn 1.155 tỷ đồng. Đồng thời, phân bổ hơn 4 tỷ đồng từ nguồn chi khác ngân sách và sử dụng hơn 25 tỷ đồng từ nguồn kết dư quyết toán năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi sự nghiệp và đầu tư phát triển.

Kỳ họp cũng điều chỉnh Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2025. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 4.891 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương hơn 767 tỷ đồng; chi ngân sách hơn 617 tỷ đồng; kết dư ngân sách hơn 149 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, đề nghị UBND phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng đề nghị UBND phường, công an phường tăng cường xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bảo đảm an ninh, trật tự tại các công viên, khu vực Tháp Tam Thắng và Mũi Nghinh Phong.

Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khảo sát cải tạo, nâng cấp trụ sở các khu phố; rà soát, bố trí vị trí việc làm phù hợp, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí và tập trung tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại của công dân.

QUANG VŨ