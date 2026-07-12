Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông

Theo thông tin ban đầu, trưa 12-7, một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, khi đến khu vực gần giao lộ Nguyễn Tất Thành - Cách Mạng Tháng Tám thì bất ngờ một cây xanh cao hàng chục mét bị bật gốc, đổ ngang đường và đè lên xe.
Vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, giao thông qua khu vực tạm thời bị gián đoạn do thân cây chắn kín mặt đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Cùng thời điểm, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần Quảng trường Bà Rịa, một cây xanh lớn khác cũng bị bật gốc, ngã chắn ngang tuyến đường, gây cản trở giao thông.