Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông

Trận dông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào trưa 12-7, làm nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa (TPHCM) bật gốc, ngã đổ, trong đó có một cây lớn đè trúng ô tô đang lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, trưa 12-7, một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, khi đến khu vực gần giao lộ Nguyễn Tất Thành - Cách Mạng Tháng Tám thì bất ngờ một cây xanh cao hàng chục mét bị bật gốc, đổ ngang đường và đè lên xe.

Cây xanh bật gốc, đè trúng chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Bà Rịa). Ảnh: TRÚC LAN

Vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, giao thông qua khu vực tạm thời bị gián đoạn do thân cây chắn kín mặt đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Cây xanh đổ, đè lên xe ô tô, chắn ngang đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Cùng thời điểm, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn gần Quảng trường Bà Rịa, một cây xanh lớn khác cũng bị bật gốc, ngã chắn ngang tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Khoảnh khắc cây đổ đè lên xe ô tô. Video: BỬU PHẠM

QUANG VŨ