Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội

Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tại hội nghị, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng đối với các chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, dư luận kiến nghị thành phố tiếp tục minh bạch trong quản lý đất đai, tăng cường các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng đô thị, giáo dục và y tế. Dư luận cũng bày tỏ băn khoăn về áp lực công việc gia tăng tại cấp cơ sở, đồng thời đề nghị sớm làm rõ chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và quan tâm đầu tư hạ tầng sau sắp xếp khu phố, ấp.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như quy mô trường lớp sau sáp nhập; việc cấp và mượn sách giáo khoa miễn phí; nâng cao chất lượng chương trình khám sức khỏe toàn dân; xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn; đồng thời quan tâm chế độ, định biên đối với đội ngũ làm việc tại khu phố, ấp khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Các ý kiến cũng đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh cơ sở với ban điều hành ấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội theo hướng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn; phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa các ngành trong trao đổi, xử lý thông tin; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời nhận diện sớm những vấn đề có nguy cơ phát sinh thành điểm nóng để tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả.

THÀNH HUY