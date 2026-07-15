Trường Mầm non Phường 10 đổi tên từ ngày 1-8

Trường Mầm non Phường 10 được đổi tên thành Trường Mầm non Ánh Sao.

Theo quyết định số 1365/QĐ-UBND của UBND phường Rạch Dừa, từ ngày 1-8, Trường Mầm non Phường 10 chính thức mang tên mới là Trường Mầm non Ánh Sao, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và quy chế tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND phường Rạch Dừa giao Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 10 có trách nhiệm công bố rộng rãi quyết định đổi tên trên các phương tiện truyền thông của nhà trường; cập nhật hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin về quyết định đổi tên trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn Trường Mầm non Ánh Sao thực hiện các thủ tục để hoạt động theo tên mới theo quy định.

KHÁNH CHI