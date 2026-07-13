Dịch vụ công lưu động hỗ trợ người cao tuổi: Thuận lợi, hiệu quả

Tuổi cao khiến việc tiếp cận và sử dụng các thủ tục dịch vụ công trực tuyến của người cao tuổi gặp một số trở ngại. Bằng tinh thần trách nhiệm, tại TPHCM, ngoài đơn giản hóa thủ tục hành chính, ưu tiên người cao tuổi thực hiện các thủ tục hành chính, nhiều mô hình “dịch vụ công lưu động” cũng được triển khai để thực hiện hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế thực hiện các thủ tục ngay tại nhà.

Cán bộ tổ địa bàn số phường Bình Quới hướng dẫn người cao tuổi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động ngay tại khu dân cư (ẢNH: THÁI PHƯƠNG)

Giải quyết tại nhà

Cuối tháng 6, vợ chồng ông Tôn Ngọc Gấm (91 tuổi, ngụ khu phố 18, phường Phước Long) cần chứng thực chữ ký để làm thủ tục ủy quyền cho con nhận trợ cấp người cao tuổi. Do tuổi đã cao, việc đi lại không thuận tiện, người nhà gọi đến số điện thoại của chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường theo số ghi trên fanpage của phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công trao đổi kỹ với gia đình để nắm nhu cầu, hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hẹn thời gian đến tận nhà. Đúng lịch hẹn, cán bộ mang hồ sơ đến, kiểm tra giấy tờ, xác minh người yêu cầu, hướng dẫn vợ chồng ông Tôn Ngọc Gấm ký theo đúng quy định, đồng thời hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chỉ sau một ngày, thủ tục được giải quyết hoàn tất. Theo bà Hồ Thị Phước, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Long, ngay sau khi thành lập, phường đã triển khai mô hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại nhà dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Mô hình này cũng đang được triển khai hiệu quả tại nhiều xã, phường và đặc khu tại TPHCM. Chiều 23-6, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Thắng tiếp nhận đề nghị của bà Đặng Thị Khoa về việc lập giấy ủy quyền nhận lương hưu cho cha là ông Đặng Văn Phong, 90 tuổi, sức khỏe yếu, khó đi lại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công chức phụ trách đã đến tận nhà ông Phong để thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký, hoàn tất giấy ủy quyền nhận lương hưu cho con gái. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 20 phút.

UBND phường Bình Quới cũng đã triển khai các giải pháp phục vụ tại nhà theo yêu cầu đối với người yếu thế trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ cách làm này, nhiều người cao tuổi, khuyết tật được hỗ trợ ngay tại nhà nhanh chóng và thuận tiện. Chẳng hạn, khi biết bà Trần Tố Nữ (80 tuổi) cần chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch để bổ túc hồ sơ vào viện dưỡng lão, cán bộ khu phố đã kết nối với Trung tâm Phục vụ hành chính Công phường Bình Quới nhờ hỗ trợ. Rất nhanh chóng, cán bộ trung tâm đến nhà và giúp bà Nữ hoàn thành các thủ tục chứng thực chữ ký.

Hỗ trợ lưu động ngoài giờ hành chính

Tại phường Tam Bình, Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì mô hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà thông qua đường dây nóng. Đối tượng được hỗ trợ là gia đình chính sách, người có công, đảng viên cao tuổi Đảng, người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại. Cán bộ trực tiếp đến nơi hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định, giúp người dân giảm thời gian đi lại. Về cách làm, để người dân dễ tiếp cận thủ tục hành chính, phường Phước Long thành lập tổ tiếp nhận hồ sơ lưu động, phát mẫu đăng ký dịch vụ đến từng khu phố để tuyên truyền, hướng dẫn. Hàng ngày, các khu phố tổng hợp nhu cầu gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trên cơ sở đó, công chức chủ động liên hệ người dân, trao đổi nội dung cần giải quyết, thống nhất thời gian đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp cần giải quyết gấp, người dân có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của công chức được niêm yết công khai trên fanpage của phường để được hỗ trợ kịp thời. Đến nay, mô hình đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 80 trường hợp, góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi và người yếu thế, tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Đầu tháng 7-2026, phường Bình Quới đưa vào hoạt động mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư. Theo đó, 2 điểm truy cập số được đặt tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bình Quới (số 20 đường Thanh Đa) và trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Quới (số 311 đường Bình Quới) để phục vụ người dân vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 18 giờ đến 20 giờ. Tại đây, cán bộ chuyên môn cùng các thành viên tổ địa bàn hỗ trợ số sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ người dân nộp 17 thủ tục hành chính trực tuyến. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân khẳng định, mô hình nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người lao động bận rộn, người cao tuổi và các nhóm yếu thế ngay tại khu dân cư mà không phải chờ đến giờ hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và người yếu thế khi giải quyết thủ tục hành chính. Ở các địa phương, công tác này đã và đang được triển khai hiệu quả.

NHÓM PV