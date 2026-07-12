Du học sinh mang mùa hè ý nghĩa đến xã đảo Thạnh An

Ngày 12-7, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM phối hợp Hội Cựu du học sinh TPHCM, Đội hình tình nguyện Du học sinh và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã đảo Thạnh An (TPHCM).

Đội hình tình nguyện Du học sinh gồm 50 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Australia và Vương quốc Anh.

Khánh thành sân chơi thiếu nhi tại công viên tổ 36

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các du học sinh cùng đoàn viên, thanh niên thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc. Đó là khánh thành sân chơi thiếu nhi (trị giá 50 triệu đồng) tại công viên tổ 36 và không gian “Đọc sách cùng xích lô” (trị giá 60 triệu đồng) tại Trường Tiểu học Thạnh An; trao tặng 160 bộ đồng phục cho trẻ em Trường Mầm non Thạnh An; tổ chức sinh hoạt hè, nấu ăn cho thiếu nhi; chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương.

Thiếu nhi xã Thạnh An vui chơi tại sân chơi thiếu nhi

Bà Đinh Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An, cho biết cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhiều hạn chế. Nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp định hướng “Xanh hóa xã đảo” của địa phương.

“Đến hôm nay, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm và sự đồng hành của các đơn vị đã chung tay hỗ trợ công trình, qua đó, tạo thêm không gian học tập thân thiện, nuôi dưỡng văn hóa đọc cho học sinh”, bà Đinh Thị Liễu nói.

Giáo viên, học sinh đọc sách tại không gian “Đọc sách cùng xích lô”

Học sinh đọc sách tại không gian “Đọc sách cùng xích lô”

Dịp này, ban tổ chức trao 5 suất học bổng toàn phần, hỗ trợ học phí 4 năm tại các trường đại học công lập cho các bạn trẻ hiếu học, vượt khó, với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng tặng 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đáp chuyến bay từ Australia đến TPHCM chiều tối 11-7, bạn Phương Hồng Ngọc (sinh năm 2006, quê tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng góp mặt vào đội hình tình nguyện. Ngọc chia sẻ: “Lớn lên ở vùng quê còn khó khăn, mình nhớ như in những mùa hè tuổi thơ khi các anh chị tình nguyện viên về địa phương tổ chức trò chơi, tặng quà... Chính ký ức đẹp ấy cùng mong muốn góp sức trẻ vì cộng đồng đã thôi thúc mình đăng ký tham gia chương trình ngay khi nhận được thông tin”.



Trao bảng tượng trưng tặng 160 bộ đồng phục cho trẻ em Trường Mầm non Thạnh An

Theo anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Hội Cựu du học sinh TPHCM, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những phần việc được thực hiện, mà còn ở sức lan tỏa của tinh thần cống hiến. Mỗi du học sinh sau hành trình học tập ở nước ngoài khi trở về đều mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng phụng sự, góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng nhiều bạn trẻ chung tay vì quê hương.

Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn lực trí thức trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè

Trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2026, từ ngày 11 đến ngày 13-7, Đội hình tình nguyện Du học sinh còn tham gia nhiều hoạt động như: trao tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè; giao lưu văn nghệ; gặp gỡ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để chia sẻ nguyện vọng, sáng kiến, nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

CẨM TUYẾT