Bói toán đầu xuân - vòng lặp đầy âu lo

Đi làm trở lại sau những ngày nghỉ tết, nhiều bạn trẻ không bắt tay vào việc ngay mà rủ nhau coi bói với lý do... “giải trí”. Thế nhưng, vui đâu không thấy, chỉ thấy những lo âu, thấp thỏm vì lời phán...

Muôn kiểu chào mời

Bói vận hạn đầu năm, xem sao chiếu mệnh, xem tuổi… thường được bạn trẻ tìm đến, thậm chí các hình thức này cũng "tự tìm đến" các bạn trẻ.

Sách giải bói được bày bán ngay trong nhà sách

Chị T.H. (ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) kể lại trên trang cá nhân: sáng mùng 7 tết đi làm, xe hư, ghé tiệm sửa xe bên đường, trong lúc ngồi chờ, chị được bác thợ dúi cho tờ giới thiệu về “Thầy Sáu” với lời mời chào “linh lắm”. Tò mò, nghĩ chẳng mất gì, chị H. về kết bạn Zalo thử. Lập tức đầu dây bên kia nhắn tin mời gọi: “Em có vấn đề gì, hữu duyên thầy xem cho 1 quẻ năm mới”. Không nghe trả lời, bên kia vẫn tiếp tục nhắn dồn dập: “Nhìn tên em là thấy số tốt rồi, nhưng cần coi tướng mặt em ra sao, em gửi hình chân dung cận mặt qua thầy xem cho nhé”.

Chia sẻ của chị T.H. nhận được nhiều đồng cảm. P.V. (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ngụ phường Phú Lâm), kể: “Tất cả đều có điểm chung là ban đầu chỉ mời chào coi cho vui, nhập tên và ngày tháng năm sinh, không mất gì cả. Nhưng rồi bị cuốn vào lúc nào không biết. Thậm chí phải thức tới sáng để chầu chực chờ nghe “thầy” giải nghĩa quẻ của mình trên livestream, hoặc muốn nhanh thì đăng ký qua app (mất phí) để được giải thích trực tiếp”.

Theo các bạn trẻ, năm nay hình thức xem bói mới cũng cập nhật - xem bói bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài giải nghĩa chi tiết (hỏi càng sâu trả lời càng sâu) vào các quẻ truyền thống như kinh dịch, tử vi, chỉ tay, tướng mặt…, AI còn kèm tư vấn tâm lý miễn phí. “Nhiều bạn bè tôi thích xem bằng AI vì không lo mình tiết lộ quá nhiều chuyện cá nhân hay sợ bị dụ dỗ, sợ thầy “dỏm” như khi xem trực tiếp”, P.V. lý giải.

Mang thêm nỗi lo

Sinh năm 1994, P.T.T. (nhân viên truyền thông của Siêu thị điện máy C.L.) kể, từ hồi đi học cô đã tin tử vi. Bước vào tuổi trưởng thành, T. luôn cảm thấy cuộc sống bị kìm nén, không công bằng. T. lấy ví dụ, năm 2014, đúng tuổi 20 thì mắc hạn Kim Lâu, rồi 2019, 2021, những năm quan trọng trong cuộc sống cũng dính hạn này. Từ năm 2016-2018, T. lại gặp cao trào vừa tam tai vừa năm tuổi; 2024-2026 là “31 bước qua, 33 bước lại”. Cho rằng mình bệnh tật, hôn nhân trắc trở… tất cả đều do sinh vào năm xấu, T. dần nảy sinh tâm lý bất mãn, thậm chí còn cho rằng “cứ để ý những ai sinh năm 1994 đều vậy” và tự gắn nhãn thất bại cho cả cuộc đời mới hơn 30 tuổi của mình.

Xu hướng luận những điều gây lo sợ vẫn đang tiếp diễn. Hiện những người trẻ trên mạng lại đang đồn nhau rằng năm 2026 là “năm thế giới số 1”. Và cho rằng nếu không cẩn trọng, những gì lựa chọn trong năm này, dù tốt hay xấu thì đều theo đuổi bạn suốt 9 năm kế tiếp! Cứ thế, những nỗi lo mơ hồ luôn là công cụ được các trò bói toán đem ra dọa những người cả tin mỗi đầu năm. Và nếu không tỉnh táo, tự mình tìm đến những đe dọa vô căn cứ này, người trẻ sẽ lại tự buộc vào mình những nỗi lo không đáng có.

Đầu năm 2025, cộng đồng người trẻ trên mạng chia sẻ tin đồn đây là “năm thế giới số 9”. Mà theo các thuyết tâm linh thì đây là năm “thanh lọc”, cái gì không còn phù hợp sẽ “rơi” ra khỏi cuộc sống của mình. Tin đồn này lan rộng đặc biệt trong giới trẻ và được các bạn trẻ đoán mò, giải nghĩa theo đủ cách khác nhau. “Cả năm nơm nớp lo sợ, cứ thấy công việc nào hỏng, mối quan hệ nào không thể tiếp tục duy trì là đều nghĩ đến “thanh lọc”. Rồi bắt đầu lo có khi nào chính mình cũng sẽ bị “thanh lọc” khỏi cuộc sống này? Cứ như ngồi trên đống lửa, phải đến khi hết năm mới thấy tạm yên lòng. Thế nhưng, tết vừa rồi có thời gian rảnh ngồi nghiệm lại, trục trặc công việc, đứt gãy vài mối quan hệ tuy có nhưng cũng chẳng nhiều hơn hay đặc biệt gì khác các năm trước. Tính ra còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hồi dịch, rốt cuộc mình lo cả năm thật vô nghĩa”, một bạn trẻ chia sẻ trên trang mạng cá nhân.

TÂM HIỀN