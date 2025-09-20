Bồn bồn, từ cỏ dại thành “cây đặc sản”

Cây bồn bồn (còn có tên gọi khác thủy hương, cỏ nến) thuộc họ lau sậy mọc nhiều ở các ao, đầm vùng ĐBSCL. Bồn bồn từng là loài cây mọc dại nhưng sau này được yêu thích khi chế biến thành các món ăn. Ngày nay, với người dân Cà Mau, bồn bồn đã trở thành một loại cây đặc sản.
Nhiều người dân ở Cà Mau thoát nghèo, kinh tế ổn định khi thực hiện mô hình trồng bồn bồn. Hiện bồn bồn tươi (phần non) giá dao động 30.000 - 40.000đồng/kg. Cây bồn bồn hiện được trồng nhiều ở vùng U Minh, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến bồn bồn của xã Tân Hưng Đông (nay là xã Cái Nước). Bồn bồn nơi đây đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm chế biến từ cây bồn bồn cũng đã được cấp chứng nhận OCOP, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Khách du lịch khi đến Cà Mau cũng hay thưởng thức các món ăn chế biến từ cây bồn bồn.