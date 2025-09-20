Kinh tế

Bồn bồn, từ cỏ dại thành “cây đặc sản”

Cây bồn bồn (còn có tên gọi khác thủy hương, cỏ nến) thuộc họ lau sậy mọc nhiều ở các ao, đầm vùng ĐBSCL. Bồn bồn từng là loài cây mọc dại nhưng sau này được yêu thích khi chế biến thành các món ăn. Ngày nay, với người dân Cà Mau, bồn bồn đã trở thành một loại cây đặc sản. 

Nhiều người dân ở Cà Mau thoát nghèo, kinh tế ổn định khi thực hiện mô hình trồng bồn bồn. Hiện bồn bồn tươi (phần non) giá dao động 30.000 - 40.000đồng/kg. Cây bồn bồn hiện được trồng nhiều ở vùng U Minh, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến bồn bồn của xã Tân Hưng Đông (nay là xã Cái Nước). Bồn bồn nơi đây đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm chế biến từ cây bồn bồn cũng đã được cấp chứng nhận OCOP, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Khách du lịch khi đến Cà Mau cũng hay thưởng thức các món ăn chế biến từ cây bồn bồn.

Cay bon bon 2.jpg
Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định từ áp dụng mô hình trồng cây bồn bồn
Cay bon bon 1.jpg
Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định từ việc áp dụng mô hình trồng cây bồn bồn
1 Bồn bồn đang giúp nhiều hộ dân ở vùng đệm đất rừng U Minh vươn lên.jpg
Người nông dân thu hoạch bồn bồn
z7031288694023_16ea452e574e0f47d9c3eb44ba959813.jpg
Thu hoạch bồn bồn
z7031288632182_74f926c1298f991ccc8f28d39d4cdc03.jpg
Thu hoạch bồn bồn
z7031288682862_16c9ed9fd5b8d3cb986c909e6db0ac6b.jpg
Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong
z7031288680537_b9201c9af59664abd11e65df87f64f52.jpg
Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong
z7031288637409_b4dc18ab1b99254c1547d63214c767d9.jpg
Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong
z7031288770274_f5314f7a88d0f848eae08fa3a6509c2f.jpg
Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong
6 Bon bon.jpg
Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau
482020252_654311563946000_3219426552800819671_n.jpg
Bồn bồn trở thành món ăn ưa chuộng
z7031288653903_bf0a555dc221f02653c8e5cc2adb2a82.jpg
Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau
11 Bon bon (1).jpg
Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau
e9f6bf276bbbe0e5b9aa.jpg
Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau
bb1-jpg-3fmod-3dajperes-26amp-3bcvid-3d.png.jpeg
Sản phẩm từ bồn bồn được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh Cà Mau
3107da5b7bc6f098a9d7.jpg
Sản phẩm từ bồn bồn được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh Cà Mau
68b15b43419bcac5938a.jpg
Sản phần túi xách, ba lô… làm từ nguyên liệu lá bồn bồn
z7031288647515_461394abd8b2b037685c8543ca028e33.jpg
Ông Nguyễn Văn Luân (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) tận dụng mùa mưa trồng bồn bồn trong vuông tôm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình
z7031288663121_dac18797906cbd646074cf9575dd108f.jpg
Ông Nguyễn Văn Luân (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) tận dụng mùa mưa trồng bồn bồn trong vuông tôm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình
TẤN THÁI

