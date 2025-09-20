Bồn bồn, từ cỏ dại thành “cây đặc sản”

Cây bồn bồn (còn có tên gọi khác thủy hương, cỏ nến) thuộc họ lau sậy mọc nhiều ở các ao, đầm vùng ĐBSCL. Bồn bồn từng là loài cây mọc dại nhưng sau này được yêu thích khi chế biến thành các món ăn. Ngày nay, với người dân Cà Mau, bồn bồn đã trở thành một loại cây đặc sản.

Nhiều người dân ở Cà Mau thoát nghèo, kinh tế ổn định khi thực hiện mô hình trồng bồn bồn. Hiện bồn bồn tươi (phần non) giá dao động 30.000 - 40.000đồng/kg. Cây bồn bồn hiện được trồng nhiều ở vùng U Minh, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến bồn bồn của xã Tân Hưng Đông (nay là xã Cái Nước). Bồn bồn nơi đây đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm chế biến từ cây bồn bồn cũng đã được cấp chứng nhận OCOP, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng. Khách du lịch khi đến Cà Mau cũng hay thưởng thức các món ăn chế biến từ cây bồn bồn.

Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định từ áp dụng mô hình trồng cây bồn bồn

Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định từ việc áp dụng mô hình trồng cây bồn bồn

Người nông dân thu hoạch bồn bồn

Thu hoạch bồn bồn

Thu hoạch bồn bồn

Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong

Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong

Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong

Bồn bồn sau khi thu hoạch, tước bỏ phần vỏ bên ngoài chỉ lấy phần non bên trong

Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau

Bồn bồn trở thành món ăn ưa chuộng

Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau

Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau

Bồn bồn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau

Sản phẩm từ bồn bồn được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh Cà Mau

Sản phẩm từ bồn bồn được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh Cà Mau

Sản phần túi xách, ba lô… làm từ nguyên liệu lá bồn bồn

Ông Nguyễn Văn Luân (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) tận dụng mùa mưa trồng bồn bồn trong vuông tôm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình

Ông Nguyễn Văn Luân (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) tận dụng mùa mưa trồng bồn bồn trong vuông tôm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình

TẤN THÁI