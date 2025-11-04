TPHCM: Còn 379 tàu cá chưa có giấy phép khai thác thủy sản

Tính đến ngày 31-10, toàn TPHCM còn 379 tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, chiếm 8,17% trong tổng số 4.638 tàu cá đã đăng ký. Số lượng này đã giảm 82 tàu so với tuần trước nhờ các giải pháp đồng bộ được triển khai quyết liệt

Tàu cá ngư dân TPHCM vươn khơi

Theo Sở NN-MT TPHCM, trong tổng số tàu chưa có giấy phép, phần lớn thuộc các nhóm: tàu không có nhu cầu khai thác (130 tàu nằm bờ), tàu không thể xác định được chủ sở hữu (114 tàu), tàu không đủ điều kiện kỹ thuật do tự cải hoán (60 tàu). Ngoài ra, có 33 tàu đã báo mất tích, cùng một số trường hợp khác đang vướng mắc pháp lý hoặc bị ngân hàng kê biên.

Tàu cá TPHCM neo đậu tại khu vực biển Sao Mai, phường Vũng Tàu

Trong tuần qua, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Công an TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và chính quyền các địa phương làm việc trực tiếp với từng chủ tàu nhằm rà soát, hướng dẫn thủ tục đăng ký hoặc xóa đăng ký đối với tàu cá mục nát, hư hỏng, đã bán ra ngoài tỉnh, hoặc không còn khả năng khai thác.

Hiện toàn thành phố có 2.282 tàu cá có chiều dài trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt tỷ lệ 98,49%. Chỉ còn 35 tàu chưa lắp đặt do đang nằm bờ và chuẩn bị phá dỡ bán phế liệu.

Từ đầu năm 2025 đến nay, không ghi nhận trường hợp tàu cá nào của TPHCM vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tàu cá ngư dân xã Long Hải nằm bờ không có nhu cầu đi biển

Phó Giám đốc Sở NN-MT Phạm Thị Na lưu ý, việc cấp giấy phép khai thác không bắt buộc tàu phải đang hoạt động. “Tàu nằm bờ vẫn được cấp phép nếu chủ tàu có nhu cầu. Giấy phép có thời hạn 5 năm, bà con có thể chủ động ra khơi khi cần, không phải chờ đợi làm thủ tục”, bà Na cho biết.

THÀNH HUY