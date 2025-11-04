Giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ

Theo đó, NHNN vừa ban hành văn bản số 9651/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các khu vực 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 12 (gồm các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng) thực hiện một số giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh minh họa

Đối với các tổ chức tín dụng, NHNN yêu cầu rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão số 10, 11, 12 và mưa lũ sau bão khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục lại hoạt động để phục vụ khách hàng và người dân trên địa bàn.

Đồng thời, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7 đến tháng 10-2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm từ 3 đến 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, NHNN yêu cầu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 347/NQ-CP (ngày 24-10-2025) của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đối với NHNN chi nhánh tại các khu vực 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 12, NHNN yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7 đến tháng 10-2025.

Cùng với đó, phối hợp các sở, ngành trên địa bàn tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7 đến tháng 10-2025.

NHNN yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng và Giám đốc NHNN chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo NHNN để xử lý.

LƯU THỦY